Petíciu proti používaniu pesticídu acetamiprid podpísali tisíce ľudí

Paríž 20. júla (TASR) - Nový zákon povoľujúci vo Francúzsku opätovné používanie zakázaného pesticídu vyvolal petíciu, ktorú do nedele podporilo viac než 800.000 ľudí.



Agentúra AFP pripomenula, že ide o tzv. Duplombov zákon, ktorým sa povoľuje používanie acetamipridu – chemikálie známej svojou toxicitou pre opeľovače, ako sú včely, ako aj pre ekosystémy. Zákon bol prijatý 8. júla, avšak zatiaľ nenadobudol účinnosť.



Zákon, pomenovaný podľa konzervatívneho poslanca a predkladateľa Laurenta Duplomba, bol v parlamente prerokúvaný a schválený ako opatrenie na „zníženie obmedzení“ pre francúzskych farmárov.



V reakcii na zákon spustila 23-ročná študentka Eléonore Patteryová petíciu proti tejto legislatíve. Svojím podpisom ju podporili aj mnohí známi ľudia vrátane hercov a niekoľkých ľavicových zákonodarcov.



Patteryová, ktorá sa označuje za „budúcu odborníčku na environmentálne zdravie“, označila nový zákon za „vedeckú, etickú, environmentálnu a verejnú zdravotnú aberáciu“. „Predstavuje frontálny útok na verejné zdravie, biodiverzitu, súdržnosť klimatických politík, potravinovú bezpečnosť a zdravý rozum,“ uviedla.



Acetamiprid, ktorý patrí medzi neonikotinoidné insekticídy, je vo Francúzsku zakázaný od roku 2018, no v Európskej únii zostáva legálny.



Tento insekticíd sa využíva najmä pri pestovaní repy a lieskových orechov, pričom pestovatelia tvrdia, že nemajú alternatívu proti škodcom a čelia nekalej konkurencii.



Na druhej strane včelári označili túto chemikáliu za „zabijaka včiel“.



Účinky tejto látky na ľudí vyvolávajú obavy, no vzhľadom na nedostatok rozsiahlych štúdií zostávajú riziká jej použitia nejasné.



Petícia iniciovaná Patteryovou požaduje „okamžité zrušenie“ zákona a „konzultácie s občanmi za účasti zainteresovaných strán z oblasti ochrany zdravia, poľnohospodárstva, životného prostredia a práva“.



AFP doplnila, že vo Francúzsku petície nevedú automaticky k preskúmaniu alebo zrušeniu legislatívy, no bezprecedentná verejná podpora požiadaviek iniciátorov petície môže viesť k obnove parlamentnej diskusie o danej veci.



Podľa francúzskych zákonov platí, že ak petícia dosiahne 500.000 overených podpisov, Národné zhromaždenie sa môže rozhodnúť uskutočniť verejnú diskusiu obmedzenú na predmet petície.



Koncom júna, pred schválením zákona, sa po celom Francúzsku zišlo na protestoch niekoľko tisíc demonštrantov – vrátane farmárov, environmentálnych aktivistov a vedcov –, ktorí požadovali stiahnutie návrhu zákona.