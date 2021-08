Petíciu za legalizáciu eutanázie podpísalo vyše 750.000 Talianov

Rím 25. augusta (TASR) - Viac ako 750.000 talianskych občanov podpísalo petíciu za legalizáciu eutanázie. S odvolaním sa na vyhlásenie iniciátorov petície o tom informovala v stredu agentúra AFP, podľa ktorej na vyhlásenie referenda o tejto otázke stačí vyzbierať pol milióna podpisov.



Ľudové hlasovanie v súvislosti s kampaňou, ktorá žiada zmenu zákona o asistovanej samovražde, by sa podľa AFP mohlo uskutočniť už na budúci rok.



Podľa súčasnej legislatívy hrozí každému, kto pomôže inej osobe spáchať samovraždu, trest odňatia slobody vo výške päť až 12 rokov. Podľa rozhodnutia ústavného súdu z roku 2019 sa to však netýka pacientov s nevyliečiteľnou chorobou spôsobujúcou neznesiteľné fyzické a psychické utrpenie či ľudí, ktorých liečba iba udržiava pri živote. Takýto pacienti však podľa súdu musia byť "plne schopní slobodných a vedomých rozhodnutí". Ľudia trpiaci nevyliečiteľnými chorobami, ktorí nepatria do tejto kategórie, nemajú na asistovanú samovraždu právny nárok.



Podporovatelia referenda tvrdia, že ak bude úspešné, "umožní chorým ľuďom, ktorí na ukončenie vlastného utrpenia potrebujú pomoc druhých, požiadať o asistenciu zdravotníckych pracovníkov".



Eutanáziu a asistovanú samovraždu doteraz legalizovali z krajín EÚ Španielsko, Belgicko, Luxembursko a Holandsko.