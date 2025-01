Petíciu za zákaz pyrotechniky v Nemecku podpísalo štvrť milióna ľudí

Berlín 4. januára (TASR) - Viac ako štvrť milióna obyvateľov Nemecka podpísalo online petíciu za úplný celoplošný zákaz tzv. zábavnej pyrotechniky na súkromné použitie. Ide o reakciu na silvestrovské oslavy, ktoré v Nemecku v dôsledku používania zábavnej pyrotechniky poznamenali aj úmrtia a zranenia. Spolková vláda však takýto zákaz nepodporuje.



Ako v sobotu informovala agentúra DPA, v rozhovore pre magazín Stern to uviedol aj spolkový kancelár Olaf Scholz. "Zákaz zábavnej pyrotechniky sa mi zdá trochu čudný," dodal.



Vyslovil sa však za "jasné pravidlá, akú pyrotechniku možno použiť" a za tvrdý postup voči všetkým, ktorí nedodržiavajú zákon. "To je správna cesta," myslí si Scholz.



Ministerka vnútra Nancy Faeserová pre agentúru DPA, monitorovanú TASR, tiež odmietla celoštátne zákazy používania zábavnej pyrotechniky. Podporila by skôr lepšie "cielené opatrenia na mieste."



Podľa názoru Faeserovej by samosprávy mohli dostať väčšiu voľnosť pri vyčleňovaní zón, kde by bol zákaz ohňostrojov. Upozornila však, že takéto opatrenie si žiada súhlas väčšiny poslancov hornej komory spolkového parlamentu, čo v súčasnosti - krátko pred predčasnými parlamentnými voľbami - nie je pravdepodobné.



Aj bývalý nemecký minister spravodlivosti Marco Buschmann je proti celoštátnemu zákazu zábavnej pyrotechniky na súkromné použitie. V komentári zverejnenom v piatok mediálnou skupinou RND Buschmann označil takýto zákaz ako neprimeraný a za kolektívny trest.



Online petíciu za zákaz zábavnej pyrotechniky iniciovala už pred dvomi rokmi berlínska pobočka policajného zväzu GdP. Kým do 30. decembra mala petícia asi 90.000 signatárov, na prelome rokov 2024-25 sa ich počet prudko zvýšil - na približne 270.000.



Ide zrejme o dôsledok posledných osláv Silvestra a príchodu roku 2025, ktoré si v Nemecku vyžiadali najmenej päť obetí a desiatky zranených. DPA pripomenula, že v Nemecku - na rozdiel od mnohých iných krajín - je v dňoch pred Silvestrom možné zakúpiť rôzne druhy zábavnej pyrotechniky na súkromné použitie.



"To, čo sme zažili počas uplynulého Silvestra, je nad rámec hranice toho, čo je prijateľné," dodal GdP.



Chaos na Silvestra v mnohých nemeckých mestách opäť vyvolal diskusiu o obmedzeniach predaja a používania zábavnej pyrotechniky, ktorá spôsobuje škody na majetku, zranenia, znečistenie ovzdušia i verejného priestoru a plaší zvieratá, doplnila DPA.