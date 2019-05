Petíciu za Zelenského odstúpenie podpísalo 25.000 ľudí

Petícia bola k dispozícii na podpísanie na oficiálnej internetovej stránke kancelárie ukrajinského prezidenta.

Kyjev 23. mája (TASR) - Petíciu za odstúpenie Volodymyra Zelenského z funkcie prezidenta Ukrajiny podpísalo na internete 25.000 ľudí. V súlade so zákonom sa ňou hlava štátu teraz musí zaoberať, informovala vo štvrtok agentúra Ukrinform.



Autorom výzvy k Zelenskému, aby odstúpil, je "Bezruk Maxim". V texte petície sa píše, že "väčšina hlasov" odovzdaných vo voľbách Zelenskému boli "protestné hlasy. V skutočnosti nemáte 73-percentnú podporu voličov".



"Preto my, občania Ukrajiny, žiadame okamžitú rezignáciu prezidenta Ukrajiny," uvádza sa v texte, v ktorom sa tiež píše, že už prvé kroky novej hlavy štátu boli pre Ukrajincov sklamaním.



Petícia bola zaregistrovaná 22. mája a odvtedy získala viac ako 25.000 podpisov.



Okrem nej je na webovej stránke ukrajinského prezidenta aj druhá petícia, ktorej autor Vadym Michaľskyj trvá na odstúpení Zelenského, ak sa jeho sľuby dané v predvolebnej kampani nesplnia do šiestich mesiacov. Túto petíciu podpísalo zatiaľ 4500 ľudí.



Podpisy proti Zelenskému sa zbierajú aj v ukrajinskom parlamente, kde časť poslancov chce dosiahnuť, aby ústavný súd preskúmal jeden z jeho prvých výnosov, ktorý sa týka rozpustenia parlamentu a vypísania predčasných volieb na 21. júla.



Agentúra Interfax súčasne vo štvrtok informovala, že Najvyšší súd v tejto veci prijal žalobu od súkromnej osoby, ktorá žiada vyhlásiť spomínaný výnos za nezákonný a neplatný. Výnos o rozpustení Najvyššej rady a vypísaní predčasných volieb zverejnil v stredu vládny vestník, čím nadobudol platnosť.