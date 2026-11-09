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Petíciu za zrušenie francúzskej televízie CNews podpísal milión ľudí
Petíciu s názvom Vyradiť CNews z francúzskeho audiovizuálneho priestoru spustil v júni na webovej stránke Národného zhromaždenia jednotlivec Lucas Massoni.
Autor TASR
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Paríž 9. novembra (TASR) - Viac ako milión obyvateľov Francúzska do nedele podpísalo petíciu za zrušenie televízie CNews, ktorú jej kritici obviňujú z propagácie krajne pravicových názorov. Iniciatíva namierená proti stanici mediálneho impéria miliardára Vincenta Bollorého sa teraz dostáva do parlamentu, informoval v pondelok denník Le Monde.
O ďalšom osude petície budú v utorok 10. novembra rozhodovať poslanci parlamentného výboru pre kultúrne záležitosti. Zvážia, či iniciatívu odložia bez ďalšieho prerokovania, alebo navrhnú parlamentnú diskusiu.
Petíciu s názvom Vyradiť CNews z francúzskeho audiovizuálneho priestoru spustil v júni na webovej stránke Národného zhromaždenia jednotlivec Lucas Massoni. CNews v nej označuje za propagandistický stroj a prirovnáva ju k americkej stanici Fox News.
Počet podpisov začal výrazne rásť po rasistickom útoku v meste Trappes z 23. októbra. Kým na konci septembra petícia ešte stagnovala, v pondelok 2. novembra už mala 600.000 podpisov. V nasledujúcich dňoch ich počet ďalej prudko rástol a v nedeľu presiahol milión.
Stala sa tak druhou najpodporovanejšou iniciatívou na stránke Národného zhromaždenia. Viac podpisov získala len petícia proti zákonu Duplomb, ktorú podpísali vyše dva milióny obyvateľov Francúzska.
CNews je opakovane kritizovaná za presadzovanie názorov a tém spájaných s krajnou pravicou. Televízia tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že obhajuje slobodu prejavu. Regulačný orgán pre audiovizuálne médiá (Arcom) jej však v minulosti opakovane udelil rozličné tresty a sankcie.
Iniciátor petície Lucas Massoni kritizuje aj - podľa neho - nedostatočný postup regulačného úradu Arcom. Okrem iného požaduje okamžité odňatie povolenia na vysielanie prostredníctvom digitálnej pozemnej televízie TNT a následné ukončenie vysielania CNews.
Požiadavka na zrušenie televízie nemá jednoznačnú podporu medzi francúzskou verejnosťou. Podľa prieskumu agentúry YouGov pre denník Le HuffPost je proti zrušeniu stanice 40 percent opýtaných. Za jej vyradenie z vysielania sa vyslovilo 37 percent respondentov, zatiaľ čo 22 percent nevedelo zaujať stanovisko.
Rozdielne postoje sa prejavili aj medzi politikmi. Mediálne známy starosta mesta Saint-Denis Bally Bagayoko označil masovú podporu petície za významnú občiansku mobilizáciu a silnú demokratickú požiadavku v súvislosti s normalizovaním nenávistných prejavov a diskriminácie. Europoslankyňa za krajne ľavicovú stranu Nepoddajné Francúzsko (LFI) Manon Aubryová označila prekročenie miliónovej hranice za historický moment a vyzvala poslancov Národného zhromaždenia, aby konali.
Bývalý eurokomisár Thierry Breton naopak krátko pred dosiahnutím milióna podpisov vyhlásil, že signatári podľa neho „bojujú na nesprávnom fronte“. „Žijeme v právnom štáte. Rešpektujme demokraciu a jej pravidlá,“ napísal na sociálnej sieti X.
O ďalšom osude petície budú v utorok 10. novembra rozhodovať poslanci parlamentného výboru pre kultúrne záležitosti. Zvážia, či iniciatívu odložia bez ďalšieho prerokovania, alebo navrhnú parlamentnú diskusiu.
Petíciu s názvom Vyradiť CNews z francúzskeho audiovizuálneho priestoru spustil v júni na webovej stránke Národného zhromaždenia jednotlivec Lucas Massoni. CNews v nej označuje za propagandistický stroj a prirovnáva ju k americkej stanici Fox News.
Počet podpisov začal výrazne rásť po rasistickom útoku v meste Trappes z 23. októbra. Kým na konci septembra petícia ešte stagnovala, v pondelok 2. novembra už mala 600.000 podpisov. V nasledujúcich dňoch ich počet ďalej prudko rástol a v nedeľu presiahol milión.
Stala sa tak druhou najpodporovanejšou iniciatívou na stránke Národného zhromaždenia. Viac podpisov získala len petícia proti zákonu Duplomb, ktorú podpísali vyše dva milióny obyvateľov Francúzska.
CNews je opakovane kritizovaná za presadzovanie názorov a tém spájaných s krajnou pravicou. Televízia tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že obhajuje slobodu prejavu. Regulačný orgán pre audiovizuálne médiá (Arcom) jej však v minulosti opakovane udelil rozličné tresty a sankcie.
Iniciátor petície Lucas Massoni kritizuje aj - podľa neho - nedostatočný postup regulačného úradu Arcom. Okrem iného požaduje okamžité odňatie povolenia na vysielanie prostredníctvom digitálnej pozemnej televízie TNT a následné ukončenie vysielania CNews.
Požiadavka na zrušenie televízie nemá jednoznačnú podporu medzi francúzskou verejnosťou. Podľa prieskumu agentúry YouGov pre denník Le HuffPost je proti zrušeniu stanice 40 percent opýtaných. Za jej vyradenie z vysielania sa vyslovilo 37 percent respondentov, zatiaľ čo 22 percent nevedelo zaujať stanovisko.
Rozdielne postoje sa prejavili aj medzi politikmi. Mediálne známy starosta mesta Saint-Denis Bally Bagayoko označil masovú podporu petície za významnú občiansku mobilizáciu a silnú demokratickú požiadavku v súvislosti s normalizovaním nenávistných prejavov a diskriminácie. Europoslankyňa za krajne ľavicovú stranu Nepoddajné Francúzsko (LFI) Manon Aubryová označila prekročenie miliónovej hranice za historický moment a vyzvala poslancov Národného zhromaždenia, aby konali.
Bývalý eurokomisár Thierry Breton naopak krátko pred dosiahnutím milióna podpisov vyhlásil, že signatári podľa neho „bojujú na nesprávnom fronte“. „Žijeme v právnom štáte. Rešpektujme demokraciu a jej pravidlá,“ napísal na sociálnej sieti X.