Petíciu Zachráňme našu BBC podpísalo už 108.000 Britov

Londýn 18. februára (TASR) - Petíciu za záchranu rozhlasovej a televíznej spoločnosti BBC podpísalo už najmenej 108.000 Britov. Stalo sa tak len necelý deň po tom, ako sa objavili správy, že kabinet britského premiéra Borisa Johnsona chce zrušiť koncesionárske poplatky na BBC a nahradiť ich predplatným, ktoré by sa podobalo na predplatné spoločnosti Netflix. V pondelok o tom informoval denník The Independent.



Petíciu, ktorá bola spustená na stránkach organizácie 38 Degrees, podporil okrem iných aj oceňovaný spisovateľ Philip Pullman, ktorého trilógiu s názvom Jeho temné esencie (His Dark Materials) spracovala BBC v roku 2019 v podobe seriálovej adaptácie.



Pullman vyhlásil, že BBC, ktorá je označovaná "za verejnú službu svetového formátu", musí byť ochránená pred možným "politickým útokom".



Denník Daily Express v tejto súvislosti pripomenul, že cez víkend sa v britských médiách objavili správy o tom, že Johnsonov kabinet plánuje veľkú reformu BBC. Jej súčasťou by malo byť nielen zrušenie koncesionárskych poplatkov, ale aj predaj rozhlasových staníc Radio 1 a Radio 2, zrušenie niektorých televíznych kanálov, zníženie počtu materiálov zverejňovaných na internete, ako aj prípadné spoplatnenie ďalších služieb.



Britská vláda tieto správy zľahčila s poukazom na to, že neboli "predurčené" žiadne rozhodnutia ohľadom budúceho modelu financovania BBC.



Prípadný boj proti BBC by však podľa Daily Express nemal podporu všetkých konzervatívnych poslancov. Bývalý šéf úradu vlády, konzervatívec Damian Green, označil prípadné zničenie BBC za "akt kultúrneho vandalizmu".



British Broadcasting Corporation, skratka BBC, je britská televízna a rozhlasová verejnoprávna spoločnosť, ktorá bola založená ešte v roku 1922. BBC zabezpečuje aj vysielanie v zahraničí pod názvom BBC World service, pričom až do roku 2005 vysielala aj v slovenskom jazyku, a to 66 rokov.