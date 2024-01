Petr Pavel: Bez palestínskej štátnosti nebude na Blízkom východe pokoj

Dauha 17. januára (TASR) - Bezpečnostnú situáciu v Pásme Gazy je podľa českého prezidenta Petra Pavla potrebné riešiť v komplexnejšom balíku, ktorý má na svojom konci konkrétny cieľ, a tým je určitá forma štátnosti pre Palestínčanov. Dodal, že sa na tom v stredu zhodol s katarským emirom Tamímom bin Hamadom Ál Sáním, informuje spravodajkyňa TASR.



"Bez toho, aby Palestínčania dosiahli na dlhodobý cieľ, stabilita v regióne nebude a nepokoje sa budú opakovať periodicky tak, ako sme toho boli svedkami doteraz," priblížil Pavel obsah ich rozhovoru. Dodal, že je v záujme celého sveta, aby bol v tomto v regióne pokoj.



Jednou z hlavných priorít zo strany českého prezidenta bolo tlmočiť katarskému vedeniu, aby viac zatlačilo na Hamas v otázke prepustenia izraelských rukojemníkov. "To, čo som sľúbil, som splnil. Rokoval som o tom s emirom aj podpredsedom vlády," povedal Pavel a dodal, že pre predstaviteľov Kataru je táto vec prioritou.



"Uvedomujú si, že bez prepustenia rukojemníkov žiadne ďalšie rokovania prebiehať nemôžu. Ale zároveň to vidia v tom komplexe, že nie je možné vyjednávať o prepustení rukojemníkov oddelene bez rokovaní o prímerí a povojnovom usporiadaní," vysvetlil ich pohľad.



Pavel už v utorok uviedol, že Katar má podľa neho zrejme "najsilnejšie páky" na vedenie militantného hnutia Hamas a ak by naň zatlačil, pomohlo by to zlepšiť situáciu so zadržiavanými izraelskými rukojemníkmi v Gaze a viesť k ich prepusteniu, ako aj zastaveniu ozbrojených aktivít v palestínskej enkláve.



Katar patrí podľa českého prezidenta k "veľmi umierneným krajinám" v tomto regióne, s ktorými má zmysel viesť dialóg, pretože je schopný nielen moderovať niektoré citlivé problémy, ale chce, aby spolu strany sporu a celkovo Západ s Východom viac komunikovali a snažili sa hľadať spoločné riešenia.



Český prezident v stredu ukončil trojdňovú cestu na Blízkom východe. V pondelok a utorok navštívil Izrael, kde sa stretol s najvyššími politickými predstaviteľmi, ale aj rodinami rukojemníkov, ktorých od vlaňajšieho októbra zadržiava Hamas. Navštívil tiež izraelských vojakov zranených v bojoch s militantmi. Potom odletel do Kataru.