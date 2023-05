Petr Pavel: Demokratický svet potrebuje jednotný prístup k Číne

Praha 13. mája (TASR) - Európska únia a ďalšie demokratické krajiny potrebujú jednotný a realistický postoj voči Číne, pretože ani najvýznamnejšie krajiny EÚ nemôžu "hrať s Pekingom" za rovnakých podmienok, povedal český prezident Petr Pavel.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



EÚ sa usiluje nájsť rovnováhu medzi názormi svojich 27 členských krajín a snahou zachovať osobitný prístup EÚ k Číne a zároveň uchovať si úzke partnerstvo so Spojenými štátmi.



V rozhovore pre Reuters 61-ročný Pavel v piatok povedal, že konanie Číny počas ruskej vojny na Ukrajine ukázalo, že Čína nie je konštruktívny hráč.



Európske krajiny kritizujú Peking za to, že odmietol označiť ruskú agresiu na Ukrajine za inváziu alebo nechcel vyzvať Rusko na stiahnutie sa z Ukrajiny.



"Vidíme, že jej strategické ciele naozaj nie sú kompatibilné s našimi. Hodnoty, na ktorých je postavená čínska spoločnosť, nie sú a nebudú našimi hodnotami," povedal Pavel.



"V rámci vyvážených vzťahov s Čínou musíme podľa možností postupovať jednotne, a to nielen v rámci EÚ alebo Európy, ale so všetkými demokratickými krajinami sveta," dodal Pavel.



Zatiaľ čo krajiny ako Nemecko alebo Francúzsko, ktorých vedúci predstavitelia v uplynulých mesiacoch navštívili Čínu, sa snažia udržiavať a podporovať bilaterálne vzťahy s Čínou, Peking by mohol považovať za rovnocenného partnera len zjednotenú EÚ, uviedol Pavel pre Reuters.



"Čína je samozrejme rada za každé bilaterálne stretnutie, za každú príležitosť rozdeliť európske krajiny alebo oddeliť Európu od Spojených štátov. Preto je dôležité zdôrazniť, že vo vzťahoch s Čínou môžeme uspieť len v jednote," povedal prezident ČR.