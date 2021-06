Petr Pavel: NATO reaguje na hybridné a kybernetické hrozby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel/Bratislava 23. júna (TASR) - Severoatlantická aliancia sa v rámci svojho plánovania pripravuje na hybridné a kybernetické hrozby i na problémy vyplývajúce z klimatickej zmeny. V súvislosti so summitom NATO, ktorý sa uskutočnil 14. júna v Bruseli, to pre TASR uviedol bývalý predseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel.Pripomenul, že lídri členských krajín NATO sa na tomto summite dohodli na jasnom postoji a spolupráci voči Rusku a na tom, žepovedal Pavel. Vysvetlil, že tento plán sa spracúva každé štyri roky. Aliancia vyhodnotí všetky riziká a zostaví súbor síl, aby týmto rizikám mohla čeliť.Členské krajiny potom dostanú konkrétne úlohy, tzv. ciele spôsobilosti (capability targets), ku ktorým sa každý štátna obdobie štyroch rokov.povedal.Pavel za najväčšie hrozby označil Rusko, Čínu a medzinárodný terorizmu, a potom vplyvyTakisto pripomenul, že v súčasnom bezpečnostnom prostredí zohrávajú úlohu štátni i neštátni aktéri a existujú hrozby vonkajšie a vnútorné, vojenské a nevojenské.povedal.vysvetlil.uviedol a dodal, že tieto hrozby takisto majú rôzny pôvod a je ťažké určiť, ktorá z nich je na prvom mieste.povedal.Zároveň to podľa jeho slov boli metódy, ktoré využívali možnosť dlhodobo popierať pôvodcu tých aktivít.Pripomenul, že Rusko v minulosti, čo nazývalo aktívne opatrenia, ktoré zahŕňali propagandu, špionáž, podvratnú činnosť, podporu spriatelených skupín v záujmovom štáte či rozvracanie systému. Sovietske tajné služby ako NKVD a neskôr KGB to podľa jeho slov uplatňovali už počas druhej svetovej vojny.povedal a dodal, že sem patria dezinformačné kampane a kybernetické útoky.povedal. Postupom času sa z toho podľa Pavla stal aj nástroj na odcudzovanie informácií, keď hackeri prenikali do štátnych inštitúcii ––, ale i nástroj na ovplyvňovanie politických procesov. Pripomenul v tejto súvislosti kybernetické útoky namierené voči politickým stranám a sprievodné dezinformačné kampane.Tieto metódy sú podľa Pavla oveľa lacnejšie než klasické spôsoby boja, majú však potenciál oslabiť protivníka.povedal.Pripomenul však, že Rusko a Čína popri práci na kybernetických opatreniach a opatreniach v kozme nerezignovali ani na rozvoj klasických zbraní.