Petr Pavel odštartoval volebnú kampaň, Česku chce vrátiť poriadok

Praha 6. septembra (TASR) - Bývalý predseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel v utorok odštartoval volebnú kampaň na funkciu prezidenta ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Som pripravený a idem do toho," povedal Pavel v úvode príhovoru. Česko si podľa neho zaslúži hlavu štátu, ktorá sa v časoch krízy prihovára k ľuďom pokojným hlasom. Požiadal preto o podporu v kampani a o dôveru vo voľbách.



Bývalý náčelník generálneho štábu českej armády nie je spokojný s tým, "ako politika funguje". "Chcem, aby politici napĺňali morálne a etické kritériá a som pripravený ísť v tom príkladom," vysvetlil svoj zámer Pavel.



V prípade zvolenia sa chce venovať aktívnej zahraničnej politike, nezávislej a efektívnej energetike, vzdelávaniu ako celoživotnému procesu, inovatívnej ekonomike a zdravému životnému prostrediu.



Pavla podporila aj jeho žena Eva. "Nevnímame tieto voľby ako boj o moc, ale ako možnosť vrátiť úradu prezidenta vážnosť, rešpekt a slušnosť," povedala v príhovore. V prípade manželovho úspechu to považuje aj ako možnosť posilniť rolu prvej dámy.



V predvolebných prieskumoch patrí Pavel spolu s bývalým premiérom Andrejom Babišom medzi favoritov voľby. Podľa prieskumu agentúry Median z augusta 2022 by Pavel v druhom kole porazil Babiša. Ten zatiaľ kandidatúru oficiálne nepotvrdil.



Pavel vládnu koalíciu o podporu nežiadal, ale prijal by ju. V prípade podpory ju však požiadal, aby ho neoznačovala za svojho kandidáta.



Jeho podporovatelia doteraz nazbierali približne polovicu z potrebných 50.000 podpisov. Zvyšok chce získať v nasledujúcich týždňoch počas výjazdov do regiónov.











(spravodajkyňa Barbora Vizváryová)