Petr Pavel prijme nemenovaného lídra, podľa médií to bude Zelenskyj

Praha 30. apríla (TASR) - Český prezident Petr Pavel v nedeľu popoludní na Pražskom hrade prijme lídra nemenovanej krajiny, oznámila v stredu jeho kancelária. Portál Novinky.cz píše, že naposledy sa pri podobnom zamlčaní detailov konala návšteva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v júni 2023, informuje TASR.



„V nedeľu 4. mája popoludní prijme prezident Petr Pavel na Pražskom hrade zahraničnú hlavu štátu. Podrobnejšie informácie budú zverejnené v nedeľu,“ uviedla vo vyhlásení Kancelária prezidenta republiky (KPR).



Spravodajský portál poznamenal, že KPR obvykle informuje o podobných návštevách otvorene. „Terajší tajnostkársky spôsob naznačuje, že do Českej republiky by mohol pricestovať významný štátnik,“ napísali Novinky.cz.



Na webovej stránke KPR sa podľa Noviniek takisto objavila informácia, že areál Pražského hradu bude v nedeľu pre verejnosť uzavretý od 11.00 h do 16.30 h SEČ.



Podľa zdrojov spravodajských serverov iDnes.cz a Seznam Zprávy v nedeľu do ČR príde Zelenskyj s manželkou Olenou. Okrem Pavla by ho mal údajne prijať aj premiér Petr Fiala a minister zahraničných vecí Jan Lipavský.



Predvlaňajšia návšteva ukrajinského prezidenta v Prahe bola do posledných chvíľ utajovaná z bezpečnostných dôvodov. Informáciu o návšteve napokon zverejnil na sieti X krátko pred príletom sám Zelenskyj.