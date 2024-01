Petr Pavel: Tlak Kataru na Hamas by pomohol k prepusteniu rukojemníkov

Beerševa 16. januára (TASR) - Ak by Katar zatlačil na vedenie palestínskeho militantného hnutia Hamas, výrazne by to pomohlo zlepšiť situáciu so zadržiavanými izraelskými rukojemníkmi v Gaze a viesť k ich prepusteniu, ako aj zastaveniu ozbrojených aktivít v palestínskej enkláve. V utorok to vyhlásil český prezident Petr Pavel, ktorý je na dvojdňovej návšteve Izraela, odkiaľ zamieri práve do Kataru, informuje spravodajkyňa TASR.



Český prezident sa v pondelok okrem politických predstaviteľov Izraela stretol aj s rodinami rukojemníkov, ktorých od útoku vlani v októbri zadržiava Hamas. Podľa svojich slov im nedával žiadne plané sľuby. "Povedal som im, že to, čo pre nich môžem zo svojej pozície urobiť, je oslovovať štátnikov, ktorí majú v rukách nástroje. A jedným z nich je napríklad katarský emir, kam mierim dnes popoludní," vysvetlil Pavel. Katar má podľa neho na vedenie Hamasu "najsilnejšie páky".



"Ak sa vedenie Kataru rozhodne k väčšiemu tlaku na Hamas ohľadom prepustenia rukojemníkov, prípadne na odchod z Pásma Gazy, tak by to výrazne pomohlo k zlepšeniu situácie, mohlo by to zastaviť ozbrojené aktivity či priblížiť obdobie obnovy Palestíny," myslí si český prezident. Podľa neho by to zároveň znamenalo ochranu záujmov palestínskeho obyvateľstva.



Katar sa podľa neho dlhodobo snaží moderovať problémy vo svete – pripomenul napríklad jeho asistenciu pri evakuácii rukojemníkov z Afganistanu, evakuácii detí unesených z Ukrajiny do Ruska a prepustení prvých sto izraelských rukojemníkov z Gazy.



V pondelok na stretnutí s izraelským prezidentom Jicchakom Herzogom vyjadril Pavel znepokojenie nad úrovňou humanitárnej pomoci v Pásme Gazy a prístupu Palestínčanov k nej. V utorok uviedol, že rozsah pomoci, ktorú Gaze poskytuje izraelská armáda, je "enormný". Na dotknuté územie dodáva napríklad pitnú vodu. "Paradoxom je, že často opravené potrubie, ktoré má dodať vodu palestínskym civilistom, vzápätí zničí Hamas, pretože nechce, aby Izrael bol ten, kto dodáva humanitárnu pomoc," dodal prezident ČR.



Po teroristickom útoku na Izrael zo 7. októbra Hamas odvliekol do Pásma Gazy približne 240 rukojemníkov. Časť týchto rukojemníkov bola koncom novembra prepustená na základe dohody medzi Izraelom a Hamasom. Ďalších – zrejme 25 – ich podľa informácií z piatka 12. januára bolo zabitých. Izraelské úrady predpokladajú, že v palestínskom zajatí zostáva asi 132 osôb.