Petr Pavel v predvolebnom prieskume prvýkrát predstihol Andreja Babiša

Praha 13. októbra (TASR) - Bývalý predseda vojenského výboru NATO Petr Pavel predstihol v predvolebnom prieskume českého expremiéra Andreja Babiša. Vyplýva to z prezidentského modelu agentúry Median za mesiac september. Na prvom mieste v prvom kole voľby sa Pavel umiestnil prvýkrát od septembra 2021, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Median upozorňuje, že rozdiel medzi ziskom Pavla (24 %) a Babiša (23,5 %) je pol percentuálneho bodu, čo je na úrovni štatistickej chyby. Median však zároveň zdôrazňuje, že tieto čísla potvrdzujú dlhodobý trend zvyšujúcich sa preferencií Pavla, zatiaľ čo preferencie Babiša stagnujú.



Na treťom mieste zostáva ekonómka Danuše Nerudová so ziskom 10 percent, ktorú nasleduje senátor Pavel Fischer s ôsmimi percentami. Šéf odborárov Josef Středula by podľa prieskumu získal 7,5 percenta hlasov.



Prieskum sa zaoberal aj druhým kolom volieb. Ak by sa prezidentské voľby v Česku konali v septembri, v druhom kole by sa pravdepodobne stretli Pavel a Babiš. Bývalý vojak by v ňom podľa Medianu získal 59 percent hlasov. Agentúra testovala aj iné varianty druhého kola v prípade duelu s Andrejom Babišom. Vždy by podľa nej uspel druhý kandidát.



Pre prezidentské voľby je podľa agentúry zásadné, či sa na nich expremiér zúčastní, alebo hnutie ANO postaví iného kandidáta. "Druhé kolo bude mať úplne iný priebeh: buď v ňom bude silný kandidát ANO, alebo sa v druhom kole budú voliči rozhodovať medzi kandidátmi, ktorí nie sú nijako s ANO spätí," spresnil Median. Babiš svoju kandidatúru zatiaľ nepotvrdil. Svoje rozhodnutie chce oznámiť na konci októbra.



V prezidentských voľbách v septembri 2022 by podľa modelu určite odovzdalo svoj hlas viac ako 65 percent respondentov; viac ako 11 percent opýtaných svoju účasť zvažuje. Agentúra Median prieskum uskutočnila v období od 1. do 30. septembra 2022 na vzorke 1010 respondentov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)