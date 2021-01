Petra Vargová a Peter Bátor pôsobia ako veľvyslanci SR pri EÚ a NATO

Brusel 27. januára (TASR) - Od 27. januára v Bruseli oficiálne pôsobí nový veľvyslanec a stály predstaviteľ SR pri Severoatlantickej rade Peter Bátor. Päť dní predtým sa svojich oficiálnych povinností v Bruseli ujala aj vedúca Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Petra Vargová.



Obaja slovenskí diplomati museli vzhľadom na pandemickú situáciu v Európe po príchode do Belgicka absolvovať povinnú karanténu.



Peter Bátor v utorok okrem odovzdania poverovacej listiny do rúk generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga absolvoval aj krátke stretnutie so šéfom Aliancie, na ktorom potvrdil záväzok Slovenska investovať dve percentá HDP na obranu. Obaja túto príležitosť využili aj na diskusiu o takzvanom reflexnom procese NATO, čiže o prispôsobovaní sa Aliancie na bezpečnostné výzvy nového desaťročia.



Peter Bátor bol v rokoch 2011 - 2015 vedúcim politickej sekcie a zástupcom Stáleho predstaviteľa SR pri NATO. V minulosti zastával rôzne pozície na ministerstve zahraničných vecí a ministerstve obrany. Je zakladateľom prvého slovenského webového portálu o kybernetickej bezpečnosti.



Petra Vargová je prvou ženou, ktorá bude zastupovať záujmy SR v Bruseli. Európskej politike na rôznych pozíciách sa venuje 22 rokov. Od augusta 2017 do júla 2020 bola zástupkyňou predošlého veľvyslanca SR pri EÚ Petra Javorčíka, potom pôsobila ako generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



spravodajca TASR Jaromír Novak