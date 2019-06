Petříček: Legitimizáicia vpádu vojsk do Československa je neprijateľná

Reagoval tak na návrh zákona o udelení štatútu veterána príslušníkom ozbrojených síl Sovietskeho zväzu vyslaných v auguste 1968 do Československa v rámci operácie Varšavskej zmluvy.

Bratislava 8. júna (TASR) - Akákoľvek legitimizácia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968 je podľa českého ministra zahraničných vecí Tomáša Petříčka "neprijateľná". Petříček to povedal v piatok popoludní slovenským novinárom v rámci bezpečnostného fóra Globsec 2019 Bratislava Forum.



Reagoval tak na návrh zákona o udelení štatútu veterána príslušníkom ozbrojených síl Sovietskeho zväzu vyslaných v auguste 1968 do Československa v rámci operácie Varšavskej zmluvy, ktorý ruskej Štátnej dume predložil poslanec Komunistickej strany Ruskej federácie.



"Aj preto sme tiež dali pokyn nášmu veľvyslancovi v Moskve, aby to takto komunikoval aj s ruskou stranou," pokračoval Petříček. Dodal, že Česká republika berie celú vec vážne a pripomenul, že uznesenie v tomto smere už prijala aj česká Poslanecká snemovňa. Samotné ministerstvo zahraničných vecí ČR sa ešte v pondelok ohradilo proti tomu, že by mohlo dochádzať k spochybneniu interpretácie vpádu vojsk do Československa.



"Som presvedčený, že ak by sme skutočne spochybňovali alebo snažili sa prerozprávať 68. tak by to mohlo poznamenať ako česko-ruské, tak predpokladám, že aj slovensko-ruské vzťahy, pretože aj slovenská strana na to reagovala," podotkol v piatok šéf českej diplomacie.



Zdôraznil, že jeho rezort nebude komentovať skutočnosť, že ruská strana prijíma opatrenia v oblasti sociálnej politiky. Avšak legitimizovanie okupácie spôsobom, že vojská Varšavskej zmluvy mali predísť štátnemu prevratu a podobne, "je úplne v rozpore s tým, ako sme pristúpili k tejto historickej etape napríklad prostredníctvom zmluvy o priateľstve medzi českou republikou a ruskou federáciou z roku 1993," dodal Petříček.