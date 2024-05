Petro nariadil otvorenie kolumbijského veľvyslanectva v Ramalláhu

Bogota 23. mája (TASR) - Kolumbijský prezident Gustavo Petro nariadil otvorenie veľvyslanectva v palestínskom meste Ramalláh na Západnom brehu Jordánu. Oznámil to v stredu kolumbijský minister zahraničných vecí Luis Gilberto Murillo, píše TASR s odvolaním na agentúru Reuters.



"Prezident Petro nariadil, aby sme otvorili kolumbijské veľvyslanectvo v Ramalláhu. Je to ďalší krok, ktorý urobíme," povedal Murillo novinárom. Podľa vlastných slov verí, že čoskoro začne viac krajín podporovať uznanie palestínskeho štátu pred OSN, čo už Kolumbia podporila. Ramalláh je administratívnou metropolou palestínskej samosprávy.



Petro začiatkom mája oznámil, že Kolumbia prerušuje diplomatické vzťahy s Izraelom pre pokračujúcu vojnu v Pásme Gazy. Kolumbijský prezident v minulosti ostro kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a žiadal, aby sa Kolumbia pripojila k podnetu, ktorý podala Juhoafrická republika na Medzinárodnom súdnom dvore (ICJ) pre genocídu, ktorej sa podľa JAR dopúšťa Izrael v Pásme Gazy.



Vlani v októbri, len niekoľko dní po začiatku vojny v palestínskej enkláve, izraelská vláda oznámila, že "zastavuje vývoz bezpečnostných komponentov" do Kolumbie. Rozhodla sa tak v reakcii na Petrov výrok, ktorým obvinil izraelského ministra obrany Joava Galanta, že v súvislosti s ľuďmi z Pásma Gazy používa podobný slovník ako "nacisti, keď hovorili o Židoch".



Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac v reakcii na rozhodnutie Bogoty prerušiť diplomatické styky s Izraelom uviedol, že ide o odmenu pre hnutie Hamas, ktorého útok na juh Izraela pred vyše polrokom spustil vojnu v Pásme Gazy.