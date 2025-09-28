Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. september 2025Meniny má Václav
< sekcia Zahraničie

Petro obvinil USA z porušovania medzinárodného práva pre zrušenie víz

.
Na snímke Gustavo Petro. Foto: TASR/AP

Kolumbijské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že manipulácia s vízami ako diplomatickou zbraňou je v rozpore s duchom OSN.

Autor TASR
Bogota 28. septembra (TASR) - Kolumbijský prezident Gustavo Petro v sobotu zavrhol rozhodnutie USA zrušiť jeho víza a obvinil Washington z porušovania medzinárodného práva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že zruší víza kolumbijskému lídrovi pre jeho „provokatívne správanie“ počas propalestínskeho pouličného protestu v New Yorku. Petro podľa rezortu diplomacie vyzýval amerických vojakov, „aby neposlúchali rozkazy a podnecovali násilie“.

„Už nemám víza na cestovanie do USA. Nezáleží mi na tom. Nepotrebujem víza... pretože som nielen kolumbijským občanom, ale aj európskym občanom a skutočne sa považujem za slobodného človeka,“ uviedol prezident v príspevku na platforme X. „Zrušenie (víz) za odsúdenie genocídy (v Pásme Gazy) ukazuje, že USA už nerešpektujú medzinárodné právo,“ doplnil.



Izrael opakovane odmietol obvinenia z genocídy v súvislosti so svojimi krokmi v Pásme Gazy a tvrdí, že koná v sebaobrane. Viacerí ľudskoprávni odborníci i vyšetrovanie OSN však tvrdia, že v palestínskej enkláve ku genocíde naozaj dochádza, píše Reuters.

Petro sa v piatok prihovoril davu pro-palestínskych demonštrantov pred sídlom OSN na Manhattane a vyzval na vytvorenie globálnych ozbrojených síl s hlavným cieľom oslobodiť Palestínčanov. Zároveň naliehal na amerických vojakov, aby „nemierili zbraňami na ľudí, nepočúvali Trumpove rozkazy“ a namiesto toho „poslúchli rozkaz ľudstva“, píše Reuters.

Kolumbijské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že manipulácia s vízami ako diplomatickou zbraňou je v rozpore s duchom OSN.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

SNS považuje zmenu ústavy za historický krok

Reakcie opozičných poslancov na schválenie novely ústavy