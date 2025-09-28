< sekcia Zahraničie
Petro obvinil USA z porušovania medzinárodného práva pre zrušenie víz
Kolumbijské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že manipulácia s vízami ako diplomatickou zbraňou je v rozpore s duchom OSN.
Autor TASR
Bogota 28. septembra (TASR) - Kolumbijský prezident Gustavo Petro v sobotu zavrhol rozhodnutie USA zrušiť jeho víza a obvinil Washington z porušovania medzinárodného práva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že zruší víza kolumbijskému lídrovi pre jeho „provokatívne správanie“ počas propalestínskeho pouličného protestu v New Yorku. Petro podľa rezortu diplomacie vyzýval amerických vojakov, „aby neposlúchali rozkazy a podnecovali násilie“.
„Už nemám víza na cestovanie do USA. Nezáleží mi na tom. Nepotrebujem víza... pretože som nielen kolumbijským občanom, ale aj európskym občanom a skutočne sa považujem za slobodného človeka,“ uviedol prezident v príspevku na platforme X. „Zrušenie (víz) za odsúdenie genocídy (v Pásme Gazy) ukazuje, že USA už nerešpektujú medzinárodné právo,“ doplnil.
Izrael opakovane odmietol obvinenia z genocídy v súvislosti so svojimi krokmi v Pásme Gazy a tvrdí, že koná v sebaobrane. Viacerí ľudskoprávni odborníci i vyšetrovanie OSN však tvrdia, že v palestínskej enkláve ku genocíde naozaj dochádza, píše Reuters.
Petro sa v piatok prihovoril davu pro-palestínskych demonštrantov pred sídlom OSN na Manhattane a vyzval na vytvorenie globálnych ozbrojených síl s hlavným cieľom oslobodiť Palestínčanov. Zároveň naliehal na amerických vojakov, aby „nemierili zbraňami na ľudí, nepočúvali Trumpove rozkazy“ a namiesto toho „poslúchli rozkaz ľudstva“, píše Reuters.
Kolumbijské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že manipulácia s vízami ako diplomatickou zbraňou je v rozpore s duchom OSN.
Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že zruší víza kolumbijskému lídrovi pre jeho „provokatívne správanie“ počas propalestínskeho pouličného protestu v New Yorku. Petro podľa rezortu diplomacie vyzýval amerických vojakov, „aby neposlúchali rozkazy a podnecovali násilie“.
„Už nemám víza na cestovanie do USA. Nezáleží mi na tom. Nepotrebujem víza... pretože som nielen kolumbijským občanom, ale aj európskym občanom a skutočne sa považujem za slobodného človeka,“ uviedol prezident v príspevku na platforme X. „Zrušenie (víz) za odsúdenie genocídy (v Pásme Gazy) ukazuje, že USA už nerešpektujú medzinárodné právo,“ doplnil.
La Humanidad está en contra del genocidio y en Colombia, hubo un genocidio en contra del pueblo, cuando unos conservadores facistas ordenaron que a sangre y fuego, había que derrotar a los liberales, y continuó el genocidio después aliado al narcotráfico.— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025
Nunca en ningún país…
Izrael opakovane odmietol obvinenia z genocídy v súvislosti so svojimi krokmi v Pásme Gazy a tvrdí, že koná v sebaobrane. Viacerí ľudskoprávni odborníci i vyšetrovanie OSN však tvrdia, že v palestínskej enkláve ku genocíde naozaj dochádza, píše Reuters.
Petro sa v piatok prihovoril davu pro-palestínskych demonštrantov pred sídlom OSN na Manhattane a vyzval na vytvorenie globálnych ozbrojených síl s hlavným cieľom oslobodiť Palestínčanov. Zároveň naliehal na amerických vojakov, aby „nemierili zbraňami na ľudí, nepočúvali Trumpove rozkazy“ a namiesto toho „poslúchli rozkaz ľudstva“, píše Reuters.
Kolumbijské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že manipulácia s vízami ako diplomatickou zbraňou je v rozpore s duchom OSN.