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Petro sa chce s funkciou rozlúčiť 20. júla, vyzýva na protesty

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Na snímke Gustavo Petro. Foto: TASR/AP

Odchádzajúci kolumbijský prezident tiež vyzval v rovnaký deň na „všeobecnú mobilizáciu s cieľom vyjadriť podporu nezávislosti a pokračovaniu sociálnych reforiem“.

Autor TASR
Bogota 6. júla (TASR) - Odchádzajúci kolumbijský prezident Gustavo Petro v nedeľu vyhlásil, že sa 20. júla plánuje verejne rozlúčiť so svojou funkciou. Vyzval zároveň na masové protesty a pokračovanie v sociálnych reformách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Pozývam vás 20. júla, aby ste sa pripojili k verejnému hnutiu a po sprievode si vypočuli moje rozlúčkové slová s funkciou hlavy štátu Kolumbia,“ napísal Petro v príspevku na sociálnej sieti X.

Petro sa plánuje s funkciou rozlúčiť viac ako dva týždne pred inauguráciou Abelarda de la Espriellu, ktorý zvíťazil v júnových prezidentských voľbách. „Neurobíme to 6. alebo 7. augusta, to je tragický dátum. Urobíme to 20. júla na každom verejnom námestí v Kolumbii,“ napísal Petro v príspevku na X.

Odchádzajúci kolumbijský prezident tiež vyzval v rovnaký deň na „všeobecnú mobilizáciu s cieľom vyjadriť podporu nezávislosti a pokračovaniu sociálnych reforiem“.
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