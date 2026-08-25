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Petrohradská Gazprom Aréna oznámila,že nebude hostiť koncert rapera Ye

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V oznámení zo 17. augusta samotná Gazprom Arena propagovala nadchádzajúce koncerty rapera a príspevok bol v utorok večer stále viditeľný na jej telegramovom kanáli.

Autor TASR
Petrohrad 25. augusta (TASR) - Petrohradská Gazprom Arena oznámila, že v jej priestoroch nebudú dva koncerty rapera Ye, predtým známeho ako Kanye West. Promotérska agentúra Say Agency ich ohlásila na 10. a 11. októbra. TASR o tom píše podľa denníka Novaja gazeta.

Gazprom Arena nepodpísala žiadne nájomné zmluvy na podujatie, ktoré sa má konať na štadióne. Žiadna takáto zmluva neexistuje. Koncert sa preto nemôže konať v našom priestore,“ uviedla vo vyhlásení.

V oznámení zo 17. augusta samotná Gazprom Arena propagovala nadchádzajúce koncerty rapera a príspevok bol v utorok večer stále viditeľný na jej telegramovom kanáli. Zmienky o koncerte Yeho však už stiahli z jej webovej stránky.

Vstupenky sú stále v predaji na webovej stránke agentúry Say. Uvádza, že vstupenky zakúpené medzi 14. a 23. augustom nie je možné vrátiť na žiadosť zákazníka, peniaze im môžu byť vrátené iba v prípade zrušenia, nahradenia alebo odloženia koncertu.

Agentúra Say tvrdí, že koncert nebol zrušený a snaží sa vyriešiť spor s Gazprom Arenou. Na žiadosť o vyjadrenie pre telegramový kanál Ostorožno Novosti (Pozor správy) riaditeľka agentúry Anna Subčevová reagovala zjavne prekvapene a zložila telefón.

Podľa zdrojov denníka Fontanka mali organizátori koncertu všetky potrebné schválenia, ale tlak, aby bol zrušený, prišiel z Moskvy. Honorár pre rapera bol údajne stanovený na viac ako 1,5 miliardy rubľov (15,2 milióna eur).

Minulý rok mal Ye vystúpiť ako hlavná hviezda festivalu Rubicon v Bratislave. Deväť dní (9. júla 2025) pred plánovaným festivalom organizátori oznámili, že ho rušia.

West mal v rámci európskeho turné v júli 2026 vystúpiť na festivale Wireless vo Finsbury Parku v Londýne. Britská vláda mu však zakázala vstup do krajiny a festival bol zrušený.

Raper v minulosti čelil obvineniam z rasizmu a antisemitizmu, pre ktoré stratil časť fanúšikov aj komerčných partnerov. Tvrdil napríklad, že „obdivuje nacistov“, predával tričká so svastikou a v máji 2025 vydal skladbu Heil Hitler.

Odvtedy sa za svoje výroky opakovane ospravedlnil a zdôvodnil ich bipolárnu poruchu. Odmieta, že by bol nacista alebo antisemita.
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