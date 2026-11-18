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Pew Research: Počet moslimov vo svete do roku 2035 prevýši kresťanov
Podľa Pew Research Center to spôsobuje vyšší počet detí v moslimských rodinách ako v iných veľkých náboženských skupinách.
Autor TASR
New York 18. novembra (TASR) - Islam do roku 2035 prekoná kresťanstvo ako náboženstvo s najväčším počtom veriacich. Vyplýva to z podrobných projekcií analytického inštitútu Pew Research Center zverejnených v stredu, píše TASR na základe správy agentúry AP.
Inštitút zverejňuje správy o vývoji náboženskej demografie už 25 rokov. Islam aj kresťanstvo podľa jeho projekcie rastie, podstatne rýchlejšie však v prípade moslimov. Podľa Pew Research Center to spôsobuje vyšší počet detí v moslimských rodinách ako v iných veľkých náboženských skupinách.
Podľa vedúceho demografa Conrada Hacketta je najväčším faktorom vysoká pôrodnosť; konverzia alebo iné spôsoby zmeny náboženskej identity nehrajú takú významnú úlohu. Medzi rokmi 2020 a 2025 bola úhrnná plodnosť u moslimov 3,1 dieťaťa na ženu, u kresťanov 2,5. V prípade ďalších náboženstiev to bolo 1,6 dieťaťa na ženu, čo je menej ako plodnosť 2,1 dieťaťa potrebná na zachovanie jednoduchej reprodukcie populácie.
Pew Research Center odhaduje, že vo svete žilo v roku 2020 približne 2,27 miliardy kresťanov a 2,02 miliardy moslimov. V projekcii uvádza do roku 2035 2,57 miliardy moslimov a 2,52 miliardy kresťanov. V prípade pokračovania tohto trendu by do roku 2070 vo svete žilo 3,6 miliardy moslimov a tri miliardy kresťanov.
Projekcie inštitútu ukazujú, že kresťania nebudú do 40 rokov hlavnou náboženskou skupinou v Spojených štátoch. V súčasnosti tvoria asi 62 percent a do roku 2065 ich počet klesne pod 50 percent. V susednej Kanade sa očakáva pokles kresťanov pod 50 percent do roku 2030.
V oboch krajinách patrí k hlavným faktorom poklesu nárast počtu ľudí nehlásiacich sa k žiadnemu náboženstvu. Do roku 2070 by táto skupina mohla v USA tvoriť 41 percent obyvateľstva a v Kanade by ich malo byť viac ako kresťanov.
Islam i kresťanstvo zrejme ako jediné náboženstvá udržia krok s nárastom svetovej populácie. Tá by sa medzi rokmi 2020 a 2070 mohla zvýšiť približne o 29 percent. Hoci v absolútnych číslach rastie aj počet hinduistov a židov, v celosvetovo sa ich percentuálne zastúpenie zrejme zníži. Počet budhistov zrejme klesne v absolútnych i relatívnych číslach.
Inštitút zverejňuje správy o vývoji náboženskej demografie už 25 rokov. Islam aj kresťanstvo podľa jeho projekcie rastie, podstatne rýchlejšie však v prípade moslimov. Podľa Pew Research Center to spôsobuje vyšší počet detí v moslimských rodinách ako v iných veľkých náboženských skupinách.
Podľa vedúceho demografa Conrada Hacketta je najväčším faktorom vysoká pôrodnosť; konverzia alebo iné spôsoby zmeny náboženskej identity nehrajú takú významnú úlohu. Medzi rokmi 2020 a 2025 bola úhrnná plodnosť u moslimov 3,1 dieťaťa na ženu, u kresťanov 2,5. V prípade ďalších náboženstiev to bolo 1,6 dieťaťa na ženu, čo je menej ako plodnosť 2,1 dieťaťa potrebná na zachovanie jednoduchej reprodukcie populácie.
Pew Research Center odhaduje, že vo svete žilo v roku 2020 približne 2,27 miliardy kresťanov a 2,02 miliardy moslimov. V projekcii uvádza do roku 2035 2,57 miliardy moslimov a 2,52 miliardy kresťanov. V prípade pokračovania tohto trendu by do roku 2070 vo svete žilo 3,6 miliardy moslimov a tri miliardy kresťanov.
Projekcie inštitútu ukazujú, že kresťania nebudú do 40 rokov hlavnou náboženskou skupinou v Spojených štátoch. V súčasnosti tvoria asi 62 percent a do roku 2065 ich počet klesne pod 50 percent. V susednej Kanade sa očakáva pokles kresťanov pod 50 percent do roku 2030.
V oboch krajinách patrí k hlavným faktorom poklesu nárast počtu ľudí nehlásiacich sa k žiadnemu náboženstvu. Do roku 2070 by táto skupina mohla v USA tvoriť 41 percent obyvateľstva a v Kanade by ich malo byť viac ako kresťanov.
Islam i kresťanstvo zrejme ako jediné náboženstvá udržia krok s nárastom svetovej populácie. Tá by sa medzi rokmi 2020 a 2070 mohla zvýšiť približne o 29 percent. Hoci v absolútnych číslach rastie aj počet hinduistov a židov, v celosvetovo sa ich percentuálne zastúpenie zrejme zníži. Počet budhistov zrejme klesne v absolútnych i relatívnych číslach.