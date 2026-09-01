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Pezeškiján: Ak budú USA rešpektovať memorandum, Irán spraví to isté
Pezeškijánove vyjadrenia prišli v čase, kedy kľúčovým zdrojom nezhôd medzi krajinami zostáva Hormuzský prieliv.
Autor TASR
Teherán 1. septembra (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v utorok vyhlásil, že jeho krajina by „okamžite“ prijala recipročné opatrenia, ak by Spojené štáty začali rešpektovať svoje záväzky stanovené v júnovom memorande o porozumení, cieľom ktorého je ukončiť vojnu na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Otvorene vyhlasujem, že ak sa Spojené štáty vrátia k svojim záväzkom vyplývajúcim z už zmieneného memoranda o porozumení, Iránska islamská republika okamžite prijme recipročné kroky,“ povedal Pezeškiján na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v kirgizskom hlavnom meste Biškek podľa webu prezidentskej kancelárie.
Cieľom memoranda o porozumení bolo ukončiť mesiace trvajúci konflikt medzi Washingtonom a Teheránom, ktorý sa začal koncom februára útokmi USA a Izraela na Irán. Dohoda však neskôr zlyhala a obidve strany sa vzájomne obviňovali z jej porušovania.
Pezeškijánove vyjadrenia prišli v čase, kedy kľúčovým zdrojom nezhôd medzi krajinami zostáva Hormuzský prieliv. Teherán naďalej blokuje plavbu cez túto strategickú námornú trasu a tvrdí, že sa vráti k svojim záväzkom z memoranda o porozumení, keď tak spraví aj Washington.
Spojené štáty v nedeľu po viac ako mesiaci obnovili útoky a podnikli údery na iránsky ostrov Lárak v Hormuzskom prielive. Irán odpovedal dronovým útokom na americký vojenský personál v Jordánsku a v Spojených arabských emirátoch.
Pezeškiján v reakcii na tieto útoky v pondelok vyhlásil, že jeho krajina sa naďalej usiluje dosiahnuť riešenie konfliktu so Spojenými štátmi prostredníctvom rokovaní, uviedla tamojšia tlačová agentúra Tasním.
„Otvorene vyhlasujem, že ak sa Spojené štáty vrátia k svojim záväzkom vyplývajúcim z už zmieneného memoranda o porozumení, Iránska islamská republika okamžite prijme recipročné kroky,“ povedal Pezeškiján na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v kirgizskom hlavnom meste Biškek podľa webu prezidentskej kancelárie.
Cieľom memoranda o porozumení bolo ukončiť mesiace trvajúci konflikt medzi Washingtonom a Teheránom, ktorý sa začal koncom februára útokmi USA a Izraela na Irán. Dohoda však neskôr zlyhala a obidve strany sa vzájomne obviňovali z jej porušovania.
Pezeškijánove vyjadrenia prišli v čase, kedy kľúčovým zdrojom nezhôd medzi krajinami zostáva Hormuzský prieliv. Teherán naďalej blokuje plavbu cez túto strategickú námornú trasu a tvrdí, že sa vráti k svojim záväzkom z memoranda o porozumení, keď tak spraví aj Washington.
Spojené štáty v nedeľu po viac ako mesiaci obnovili útoky a podnikli údery na iránsky ostrov Lárak v Hormuzskom prielive. Irán odpovedal dronovým útokom na americký vojenský personál v Jordánsku a v Spojených arabských emirátoch.
Pezeškiján v reakcii na tieto útoky v pondelok vyhlásil, že jeho krajina sa naďalej usiluje dosiahnuť riešenie konfliktu so Spojenými štátmi prostredníctvom rokovaní, uviedla tamojšia tlačová agentúra Tasním.