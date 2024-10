Pezeškiján: Ak Izrael neprestane páchať zločiny, budeme tvrdo reagovať

Teherán 2. októbra (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu vyhlásil, že Irán bude tvrdo reagovať, ak Izrael neprestane "páchať zločiny". Povedal to deň po raketovom útoku Iránu na Izrael, informovali v stredu štátne médiá. TASR informuje podľa správy agentúr Reuters a AFP.



"Ak sionistický režim neprestane páchať zločiny, bude čeliť tvrdej reakcii," uviedol Pezeškiján pred odchodom na plánovanú návštevu do Kataru.



Pre štátne médiá prezident uviedol, že v Katare bude v rokovať o bilaterálnych záležitostiach a podpíše dohody s katarskou vládou. Zúčastní sa tam aj na summite Ázijského dialógu pre spoluprácu.



"Druhým cieľom je diskutovať o tom, ako môžu ázijské krajiny zabrániť izraelským zločinom v regióne a zabrániť našim nepriateľom vo vyvolávaní nepokojov na Blízkom východe," uviedol Pezeškiján.



Izraelské sily v noci na utorok podnikli pozemnú ofenzívu do Libanonu. Predchádzalo jej niekoľko dní leteckých útokov na ciele proiránskeho hnutia Hizballáh v metropole Bejrút a ďalších častiach krajiny. Pri piatkovom útoku Izraela zahynul aj dlhoročný vodca hnutia Hasan Nasralláh a viacero vysokopostavených veliteľov.



Irán na ofenzívu reagoval v utorok večer, keď na Izrael vypálil približne 180 balistických rakiet. Pezeškiján vyhlásil, že využil svoje "legitímne právo brániť sa" a "rozhodne odpovedal na agresiu sionistického režimu." Deklaroval tiež, že utorkový útok bol ukážkou iba časti iránskych schopností a vyzval Izrael, aby sa vyhol ďalšej konfrontácii s Iránom.