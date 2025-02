Pezeškiján: Ak zaútočia na jadrové zariadenia, postavíme si ďalšie

Teherán 13. februára (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján vo štvrtok vyhlásil, že Irán v prípade útoku postaví ďalšie jadrové zariadenia. Reagoval na správy amerických médií, že Izrael údajne podnikne útok na kľúčové iránske jadrové objekty, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Vyhrážajú sa nám útokom na naše jadrové zariadenie Natanz. Príďte a zaútočte naň. Postavili ho mozgy našich detí," povedal Pezeškiján počas návštevy juhoiránskej provincie Búšehr. "Ak zničíte sto (jadrových zariadení), naše deti ich postavia tisíc," povedal prezident.



Denník Washington Post vo štvrtok s odvolaním sa na americké spravodajské služby uviedol, že Izrael sa "pravdepodobne pokúsi o útok na iránske jadrové zariadenia Fordow a Natanz počas prvých šiestich mesiacov roka 2025". V správe sa uvádzali "dve potenciálne možnosti úderu, pričom každá z nich by mala podporu Spojených štátov, a to vo forme dopĺňania paliva vo vzduchu, ako aj poskytovania spravodajských, pozorovacích a prieskumných služieb". Podobnú správu priniesol aj denník Wall Street Journal.



Americký prezident Donald Trump po návrate do Bieleho domu obnovil politiku "maximálneho tlaku" voči Iránu pre obavy, že Teherán sa snaží vyvinúť jadrové zbrane. Irán obvinenia popiera. Trump však zároveň vyzval na uzavretie dohody s Iránom. "Chcem, aby sa s Iránom uzavrela dohoda o nejadrových otázkach. Dal by som tomu prednosť pred bombardovaním," vyhlásil prezident USA minulý týždeň pre denník New York Post. "Ak by sme uzavreli dohodu, Izrael by ich nebombardoval," dodal Trump.



Irán a Izrael vlani po prvý raz proti sebe raketami priamo zaútočili na pozadí konfliktu v Pásme Gazy.