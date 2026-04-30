Pezeškiján: Blokáda iránskych prístavov podnecuje väčšie napätie
Spojené štáty uvalili námornú blokádu na iránske prístavy a pobrežie 13. apríla, niekoľko dní po tom, čo sa krajiny dohodli na prímerí, pripomína AFP.
Autor TASR
Teherán 30. apríla (TASR) - Námorná blokáda iránskych prístavov zo strany Spojených štátov ešte viac prehlbuje napätie v Perzskom zálive, vyhlásil vo štvrtok iránsky prezident Masúd Pezeškiján. Podľa jeho slov ňou Washington svoje ciele nedosiahne, informuje TASR na základe agentúry AFP.
„Akýkoľvek pokus o uvalenie námornej blokády alebo obmedzení je v rozpore s medzinárodným právom... a je odsúdený na neúspech,“ uviedol Pezeškiján vo vyhlásení. Takéto opatrenia podľa jeho slov „nielen nezlepšia regionálnu bezpečnosť, ale sú v skutočnosti zdrojom napätia a narušenia trvalej stability v Perzskom zálive“.
Teherán prakticky uzavrel Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou námornou trasou pre globálnu prepravu ropy a zemného plynu, na začiatku konfliktu na Blízkom východe. Iránska armáda nedávno pohrozila, že „zareaguje“, ak americká blokáda bude pokračovať.
Mohsen Rezáí, vojenský poradca najvyššieho iránskeho vodcu Modžtabu Chameneího, v stredu toto varovanie zopakoval. „Námornú blokádu nebudeme tolerovať. Ak bude pokračovať, Irán zareaguje,“ vyhlásil. Upozornil tiež, že ak by sa boje medzi Teheránom a Washingtonom obnovili, americké lode a vojaci by na to doplatili.
Iránsky minister ropného priemyslu Mohsen Páknežád vyhlásil, že USA svojou blokádou „nedosiahnu žiadne výsledky“, a odmietol akékoľvek obavy týkajúce sa dodávok a distribúcie ropy.
„Zamestnanci ropného priemyslu pracujú nepretržite, aby zabezpečili, že pri poskytovaní služieb nenastanú žiadne problémy,“ povedal Páknežád v štátnej televízii.
Veliteľ iránskeho vojenského námorníctva Šáhrám Irání v stredu tiež naznačil, že krajina „v blízkej budúcnosti“ nasadí námorné zbrane, ktoré nedávno vyvinula.
