Pezeškiján: Irán bude brániť svoje práva, je však pripravený rokovať

Teherán 24. júna (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v utorok zopakoval, že jeho krajina sa nesnaží získať jadrové zbrane, ale bude naďalej brániť svoje legitímne práva na mierové využívanie jadrovej energie. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



V čase, keď po 12 dňoch bojov medzi Iránom a Izraelom, ktoré zahŕňali aj americké údery v islamskej republike, nastalo krehké prímerie, Pezeškiján v telefonickom rozhovore s prezidentom Spojených arabských emirátov (SAE) Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom uviedol, že Izrael a USA „nemôžu presadiť svoje nespravodlivé ašpirácie silou“.



„Očakávame, že im pri rokovaniach so Spojenými štátmi vysvetlíte, že Iránska islamská republika sa len snaží presadiť svoje legitímne práva,“ vyhlásil Pezeškiján počas telefonátu s prezidentom SAE.



Irán sa podľa svojho prezidenta nikdy nesnažil a ani sa nesnaží získať jadrové zbrane. Pezeškiján zároveň vyhlásil, že Irán je pripravený rokovať.



Počas vojny Izrael v Iráne zasiahol jadrové zariadenia a zabil niekoľkých iránskych jadrových vedcov i predstaviteľov najvyššieho vojenského velenia. V nedeľu sa do vojenskej operácie zapojil aj spojenec Izraela - Spojené štáty -, ktoré podnikli bezprecedentné údery na iránske jadrové zariadenia vo Fordó, Isfaháne a Natanze.



Boje medzi Izraelom a Iránom vypukli 13. júna - dva dni pred tým, ako mali Teherán a Washington uskutočniť nové kolo rokovaní o iránskom jadrovom programe. Obe strany sa dostali do ostrého rozporu v otázke obohacovania uránu v Iráne - Teherán tento proces považuje za svoje „právo, o ktorom nemožno vyjednávať“, ale pre Washington je to „červená čiara“.