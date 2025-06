Pežeškiján: Irán bude dodržiavať prímerie, ak tak urobí aj Izrael

Teherán 24. júna (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v utorok vyhlásil, že Irán bude rešpektovať prímerie, ktoré oznámil americký prezident Donald Trump – za predpokladu, že ho bude dodržiavať aj Izrael.



„Ak sionistický režim prímerie neporuší, Irán ho takisto neporuší,“ uviedol Pezeškiján počas telefonického rozhovoru s malajzijským premiérom Anwarom Ibrahimom, ako sa píše na oficiálnej webovej stránke iránskeho prezidenta citovanej agentúrou AFP, píše TASR.



Trump v noci na utorok oznámil, že Izrael a Irán sa dohodli na „úplnom a totálnom“ prímerí, ktoré má viesť k „oficiálnemu ukončeniu“ vojnového konfliktu začatého v piatok 13. júna.



V utorok popoludní (SELČ) Trump pred novinármi vyhlásil, že prímerie, ktoré oznámil v pondelok, je už „v platnosti“. Len krátko predtým však kritizoval obe strany – a osobitne svojho spojenca Izrael – za porušovanie dohody o zastavení paľby.



„Nikdy som nevidel toľko zhodených bômb, nie som spokojný s Izraelom,“ povedal Trump viditeľne rozhorčený pred televíznymi kamerami. „Nie som spokojný s Iránom, ale naozaj nie som spokojný s Izraelom,“ dodal.



V príspevku na sieti Truth Social Trump varoval Izrael, že ďalšie útoky na Irán budú vážnym porušením prímeria. „Izrael. Nezhadzujte tie bomby. Ak to urobíte, bude to závažné porušenie prímeria,“ napísal.



Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua medzičasom oznámila, že izraelská armáda "upustila od ďalších úderov" po telefonáte premiéra s Trumpom. Predtým však Izrael podľa vlastného vyjadrenia zničil radarové zariadenie neďaleko Teheránu ako odvetu za iránsku raketovú paľbu. Tú izraelský minister obrany Jisrael Kac označil za porušenie dohody a prisľúbil „ráznu odpoveď“.



Irán pritom poprel, že by vystrelil rakety po začiatku prímeria, a tvrdil, že izraelské útoky pokračovali ešte hodinu a pol po jeho plánovanom začiatku. Iránske revolučné gardy uviedli, že poslednú salvu 14 rakiet vypálili niekoľko minút pred začiatkom prímeria ako odpoveď na izraelské údery.



Trump neskôr po týchto slovných výmenách a telefonátoch na svojej sociálnej sieti Truth Social zverejnil príspevok: „IZRAEL sa nechystá zaútočiť na Irán. Všetky lietadlá sa otočia a vrátia sa domov... Nikomu sa nič nestane, prímerie je teraz v platnosti!“



Po týchto vyhláseniach sa mal Donald Trump vydať na cestu do Holandska, kde sa v Haagu koná summit NATO.