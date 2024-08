Pezeškiján: Irán má právo reagovať na útoky

Teherán 13. augusta (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v pondelok vyhlásil, že jeho krajina má právo odpovedať na akúkoľvek agresiu. Uviedol to v reakcii na výzvy svetových lídrov, ktorí volajú po zmiernení napätia na Blízkom východe. TASR informuje na základe agentúry AFP.



"Hoci Irán zdôrazňuje diplomatické riešenia problémov, nikdy nepodľahne nátlaku, sankciám a zastrašovaniu," uviedol Pezeškiján podľa vyhlásenia, ktoré po telefonáte s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom zverejnila tamojšia tlačová agentúra IRNA. Iránsky prezident tvrdí, že Teherán má právo odpovedať agresorom v súlade s medzinárodnými normami.



Lídri Francúzska, Nemecka a Británie v pondelok vyzvali Irán a jeho spojencov, aby sa zdržali útokov, ktoré by mohli ďalej eskalovať napätie v regióne a "ohroziť možnosť dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov" v Pásme Gazy. V opačnom prípade budú podľa nich niesť zodpovednosť. "Ďalšia eskalácia na Blízkom východe neprinesie zisk žiadnej krajine ani národu," zdôraznili Scholz, Macron a Stamer.



Napätie na Blízkom východe v čase vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy eskalovalo pred dvoma týždňami po zabití vysokopostaveného veliteľa Hizballáhu Fuáda Šukra pri izraelskom útoku na Bejrút a atentáte na vodcu Hamasu Ismáíla Haníju v Teheráne.



Irán a ním podporované militantné skupiny pripisujú zodpovednosť za zabitie Haníju Izraelu, ktorý to oficiálne nepotvrdil ani nevyvrátil. Za oba útoky pohrozili odvetou.



Premiér Starmer vyzval Irán, aby nezaútočil na Izrael



Britský premiér Keir Starmer v pondelok v telefonáte s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom vyzval Teherán, aby nezaútočil na Izrael, uviedol úrad premiéra. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Starmer povedal Pezeškijánovi, že je hlboko znepokojený situáciou na Blízkom východe, a vyzval všetky strany, aby znížili napätie a zabránili ďalšej regionálnej konfrontácii. Vyhlásenie prišlo po spoločnej pondelňajšej výzve lídrov Francúzska, Nemecka a Británie na bezodkladné rokovania o prímerí v Pásme Gazy a zároveň varovaní Iránu a jeho spojencov pred eskaláciou konfliktu v regióne.



Podľa Starmera by sa pozornosť mala sústrediť na diplomatické rokovania. Avšak rozhovory medzi znepriatelenými stranami môžu podľa neho pokračovať len vtedy, ak Irán prestane s "destabilizačnými akciami" vrátane hrozieb voči jednotlivcom v Británii a ak prestane pomáhať ruskej invázii na Ukrajinu, píše sa vo vyhlásení.