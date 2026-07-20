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Iránsky prezident Pezeškiján: Irán musí niesť následky vojny s USA
Skutočnosťou je, že Iránska islamská republika je dnes zapojená do úplnej vojny, povedal Pezeškiján v oficiálnom stanovisku zverejnenom jeho kanceláriou.
Autor TASR
Teherán 20. júla (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v pondelok vyhlásil, že jeho krajina naplno vedie so Spojenými štátmi vojnu. Teherán by mal podľa jeho slov akceptovať dôsledky tohto konfliktu, informuje TASR na základe agentúry AFP.
„Skutočnosťou je, že Iránska islamská republika je dnes zapojená do úplnej vojny,“ povedal Pezeškiján v oficiálnom stanovisku zverejnenom jeho kanceláriou. „Musíme byť realisti a prijať prirodzené dôsledky tohto odporu,“ pokračoval.
„Najdôležitejším bojiskom je dnes ekonomika a živobytie ľudí... Ak ekonomický tlak vyvolá sociálnu nespokojnosť a táto nespokojnosť sa rozšíri, môže to poškodiť obrovský sociálny kapitál, ktorý ľudia vytvorili na podporu štátu,“ dodal prezident.
Pezeškijánove slová prišli krátko po tom, čo hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí potvrdil, že diplomatické rokovania so Spojenými štátmi pokračujú cez sprostredkovateľov napriek americkým vojenským úderom na jeho krajinu.
Iránsky minister vnútra Eskandar Momení by mal v pondelok odcestovať do Islamabadu, uviedol pre AFP zdroj z pakistanského rezortu vnútra.
Pakistan v rámci vojny medzi Iránom a USA vystupuje ako sprostredkovateľ, ktorý obe strany opakovane vyzýva na odloženie zbraní. Zdroj AFP však nepotvrdil, či bude Momeního návšteva zameraná na tento konflikt.
Vojna na Blízkom východe opäť eskalovala začiatkom júla, a to aj napriek prímeriu, ktoré obe krajiny uzavreli v júni. Washington a Teherán v júni podpísali aj memorandum o porozumení, ktoré predstavovalo základ na ďalšie rokovania o trvalom prímerí. Obnovené útoky opäť narušili aj dopravu cez kľúčový Hormuzský prieliv.
„Skutočnosťou je, že Iránska islamská republika je dnes zapojená do úplnej vojny,“ povedal Pezeškiján v oficiálnom stanovisku zverejnenom jeho kanceláriou. „Musíme byť realisti a prijať prirodzené dôsledky tohto odporu,“ pokračoval.
„Najdôležitejším bojiskom je dnes ekonomika a živobytie ľudí... Ak ekonomický tlak vyvolá sociálnu nespokojnosť a táto nespokojnosť sa rozšíri, môže to poškodiť obrovský sociálny kapitál, ktorý ľudia vytvorili na podporu štátu,“ dodal prezident.
Pezeškijánove slová prišli krátko po tom, čo hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí potvrdil, že diplomatické rokovania so Spojenými štátmi pokračujú cez sprostredkovateľov napriek americkým vojenským úderom na jeho krajinu.
Iránsky minister vnútra Eskandar Momení by mal v pondelok odcestovať do Islamabadu, uviedol pre AFP zdroj z pakistanského rezortu vnútra.
Pakistan v rámci vojny medzi Iránom a USA vystupuje ako sprostredkovateľ, ktorý obe strany opakovane vyzýva na odloženie zbraní. Zdroj AFP však nepotvrdil, či bude Momeního návšteva zameraná na tento konflikt.
Vojna na Blízkom východe opäť eskalovala začiatkom júla, a to aj napriek prímeriu, ktoré obe krajiny uzavreli v júni. Washington a Teherán v júni podpísali aj memorandum o porozumení, ktoré predstavovalo základ na ďalšie rokovania o trvalom prímerí. Obnovené útoky opäť narušili aj dopravu cez kľúčový Hormuzský prieliv.