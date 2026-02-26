< sekcia Zahraničie
Pezeškiján: Irán nechce mať jadrové zbrane
Autor TASR
Teherán 26. februára (TASR) — Iránsky prezident Masúd Pezeškiján vo štvrtok zopakoval, že Teherán sa v súlade s politikou stanovenou najvyšším duchovným vodcom alatolláhom Alím Chameneím nesnaží získať jadrové zbrane. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
„Náš najvyšší vodca už vyhlásil, že jadrové zbrane mať nebudeme. Aj keby som sa chcel vydať týmto smerom, nemohol by som – nedovoľuje to doktrína,“ povedal Pezeškiján vo svojom prejave odvysielanom v štátnej televízii.
Ďalej uviedol, že ak USA zaútočia na Irán, „povstane sto ďalších ako my a bude riadiť krajinu“.
„Ak budeme držať spolu, žiadna moc nás nedokáže zastaviť,“ vyhlásil Pezeškiján.
Chameneí opakovane - prvýkrát v roku 2003 - vydal náboženský dekrét (fatvu), ktorý zakazuje vývoj, držanie a použitie zbraní hromadného ničenia, vrátane jadrových zbraní. Okrem iného sa v ňom píše, že islam zakazuje výrobu a použitie jadrových zbraní.
Skeptici a niektorí analytici však poukazujú na to, že táto fatva je skôr politickým nástrojom než nemenným náboženským zákazom, a v prípade ohrozenia existencie režimu by mohla byť revidovaná.
V Ženeve sa vo štvrtok dopoludnia začalo ďalšie kolo nepriamych rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom o jadrovom programe Teheránu. Americký prezident Donald Trump nevylúčil vojenský úder na Irán, ak neuzavrie dohodu s USA.
