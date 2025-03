Pezeškiján: Irán odmietol priame rokovania s USA o jadrovom programe

Teherán 30. marca (TASR) - Irán odmietol priame rokovania so Spojenými štátmi o svojom jadrovom programe, povedal v nedeľu prezident Mahmúd Pezeškiján. Ide o prvé oficiálne potvrdenie reakcie Teheránu na list od amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom vyjadril zámer rokovať o novej jadrovej dohode. Vyjadrenie Pezeškijána podľa agentúry AP naznačuje, že napätie medzi Iránom a USA sa môže ďalej zvyšovať, píše TASR.



Trump začiatkom marca povedal, že poslal iránskej vláde list, v ktorom navrhol nové rokovania o jadrovom programe Iránu. Zároveň pohrozil, že ak Teherán na rokovania nepristúpi, USA budú musieť vojensky zasiahnuť, čo by bola pre Irán „hrozná vec“.



Odpoveď na Trumpov list, doručená prostredníctvom Ománu, podľa Pezeškijána ponecháva otvorenú možnosť nepriamych rokovaní s USA. Bezprostredne však nie je jasné, či by Trump takúto možnosť prijal.



Nepriame rozhovory ale doteraz nedosiahli žiadny pokrok. USA počas Trumpovho prvého funkčného obdobia v roku 2018 jednostranne od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom odstúpili a na krajinu opätovne uvalili sankcie. Irán následne postupne odstúpil od svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody uzavretej v roku 2015.



Trump a Izrael kritizovali jadrovú dohodu ako neadekvátnu. Irán sa v nej výmenou za zrušenie sankcií zaviazal k obmedzeniu svojho jadrového programu. Diplomatické snahy o oživenie jadrovej dohody zatiaľ nepriniesli konkrétne výsledky.



„Nevyhýbame sa rozhovorom, problémy nám doteraz spôsobovalo porušovanie sľubov,“ povedal Pezeškiján v televíznom vystúpení. „Musia dokázať, že si dokážu vybudovať dôveru,“ dodal.



Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí už vopred povedal, že Trumpov list je v skutočnosti skôr vyhrážkou ako výzvou na nové rokovania. Zopakoval, že Teherán neobnoví priame rokovania so Spojenými štátmi, pokiaľ bude Trump naďalej uplatňovať svoju politiku „maximálneho tlaku“, ktorú presadzoval počas svojho prvého funkčného obdobia.



Západ už desaťročia podozrieva Irán zo snahy vyvinúť jadrové zbrane, čo Teherán popiera a trvá na tom, že jeho jadrové aktivity slúžia na mierové účely. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vo februári informovala, že Irán výrazne zvýšil svoje zásoby vysoko obohateného uránu.