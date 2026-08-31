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Pezeškiján: Irán sa naďalej usiluje riešiť konflikt s USA cestou rokov

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Katarský premiér a minister zahraničných vecí Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání (vľavo) si podáva ruku s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom počas ich stretnutia v Teheráne vo štvrtok 27. augusta 2026. Foto: TASR/AP

USA spolu s Izraelom zaútočili na Irán 28. februára, pričom zabili najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího, ako aj popredných vojenských predstaviteľov.

Autor TASR
Teherán 31. augusta (TASR) - Irán sa naďalej usiluje dosiahnuť riešenie konfliktu so Spojenými štátmi prostredníctvom rokovaní, uviedol v pondelok iránsky prezident Masúd Pezeškiján podľa tamojšej tlačovej agentúry Tasním. Vyjadrenia prišli po vzájomných útokoch oboch krajín, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.

„Naďalej sa zasadzujeme za cestu dohody a porozumenia a veríme, že pokračovanie vo vojne nie je v našom záujme a ani v záujme regiónu,“ povedal Pezeškiján počas stretnutia s indickým premiérom Naréndrom Módím pred summitom Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v Kirgizsku.

„Veríme, že riešenie existujúcich problémoch spočíva v dialógu a spolupráci a že sa musia použiť všetky kapacity, aby sa predišlo šíreniu neistoty a konfliktov,“ zdôraznil prezident podľa vyhlásenia svojho úradu.

Vyjadrenie prišlo krátko po tom, čo USA podnikli v nedeľu údery na dva iránske odpaľovacie systémy na ostrove Lárak v Hormuzskom prielive. Irán na to odpovedal dronovým útokom na americký vojenský personál v Jordánsku a v Spojených arabských emirátoch.

USA spolu s Izraelom zaútočili na Irán 28. februára, pričom zabili najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího, ako aj popredných vojenských predstaviteľov. Teherán reagoval na tieto útoky odvetnými údermi v celom regióne.

Aprílové prímerie ukončilo najintenzívnejšie boje, avšak sporadické útoky, najmä v okolí Hormuzského prielivu, zhoršujú vyhliadky na uzavretie mierovej dohody, pripomenula agentúra AFP.
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