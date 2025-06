Pezeškiján: Irán sa nemieni vzdať jadrového programu

Teherán 21. júna (TASR) - Irán sa za žiadnych okolností nemieni vzdať svojho jadrového programu, je ale pripravený spolupracovať na budovaní dôvery v jeho mierové využitie. Vyhlásil to v sobotu iránsky prezident Masúd Pezeškiján v telefonáte so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom. Zároveň pohrozil ešte „drvivejšími a rozhodnejšími“ odvetnými útokmi na Izrael v prípade, že bude pokračovať v bombardovaní Iránu, informovala agentúra AFP.



Izrael začal útočiť na Irán v noci na piatok 13. júna. Dôvodom podľa neho bolo predísť tomu, aby Teherán vyvinul jadrovú zbraň. S údermi pokračoval už deviaty deň aj v sobotu. Podľa izraelskej armády boli zabití traja ďalší iránsky velitelia a tiež sa podarilo zničiť tri stíhačky F-14 v strednej časti Iránu.



Teherán, ktorý Tel Avivu údery opätuje, popiera, že by sa usiloval získať jadrovú zbraň. Pezeškiján v telefonickom rozhovore Macronovi povedal, že Irán má právo na realizáciu civilného jadrového programu, ktoré „nemožno odňať... hrozbami alebo vojnou“.



„Sme pripravení diskutovať a spolupracovať na budovaní dôvery v oblasti mierových jadrových aktivít. Za žiadnych okolností však nesúhlasíme s obmedzením jadrových aktivít na nulu,“ povedal Pezeškiján podľa tlačovej agentúry IRNA. „Naša odpoveď na pokračujúcu agresiu sionistického režimu bude ešte ničivejšia,“ dodal súčasne.



Šéf izraelskej diplomacie Gideon Saar v rozhovore s nemeckým denníkom Bild povedal, že izraelské bombardovanie Iránu oddialilo jeho údajný pokrok na ceste k jadrovej zbrani o dva alebo tri roky. „Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme túto hrozbu odstránili,“ povedal s tým, že Izrael bude v útokoch pokračovať.



Medzitým iránske ozbrojené sily pohrozili útočením na dodávky vojenskej pomoci Izraelu. Ich hovorca vo videu vysielanom v televízii podľa AFP varoval, že posielanie „vojenského alebo radarového vybavenia loďou alebo lietadlom z akejkoľvek krajiny na pomoc sionistickému režimu sa bude považovať za účasť na agresii proti Iránu a bude legitímnym cieľom ozbrojených síl“.



Irán tvrdí, že od začiatku konfliktu s Izraelom prišlo o život najmenej 430 ľudí a ďalších 3500 utrpelo zranenia. Najmenej päť iránskych vojakov zahynulo a ďalších deväť sa zranilo pri sobotňajšom nálete na západ Iránu, informovala agentúra Fars. Izrael uvádza, že iránske útoky na jeho územie si doposiaľ vyžiadali životy 25 civilistov.



Pri jednom z izraelských útokov na Teherán podľa zdrojov Reuters zahynul aj člen libanonského militantného hnutia Hizballáh, ktorého identifikovali ako niekdajšieho osobného strážcu zabitého vodcu Hizballáhu Hasana Nasralláha, spolu s členom irackej ozbrojenej skupiny napojenej na Irán. Hizballáh sa do útokov Iránu na Izrael nezapája.