Pezeškiján nariadil začať spravodliv jadrové rokovania s USA
Trump v uplynulých dňoch Teheránu pohrozil útokmi pre násilné potlačenie protivládnych protestov z konca decembra.
Autor TASR
Teherán 3. februára (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v utorok vyhlásil, že ministrovi zahraničných vecí Abbásovi Arákčímu nariadil začať „spravodlivé a rovnocenné“ jadrové rokovania so Spojenými štátmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nariadil som svojmu ministrovi zahraničných vecí, aby za vhodných podmienok – bez hrozieb a neprimeraných očakávaní – viedol spravodlivé a rovnocenné rokovania (s USA),“ napísal Pezeškiján na sociálnej sieti X s tým, že rokovania budú vedené „v rámci našich národných záujmov“.
Trump v uplynulých dňoch Teheránu pohrozil útokmi pre násilné potlačenie protivládnych protestov z konca decembra. Spojené štáty do regiónu Blízkeho východu vyslali námornú údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln. Predstavitelia Bieleho domu trvajú na tom, že prezident sa zatiaľ nerozhodol a je ochotný riešiť napätie diplomatickou cestou.
Spojené štáty sa od opätovného nástupu Trumpa do funkcie prezidenta intenzívne snažia zabrániť Iránu vo vývoji jadrovej zbrane. Teherán však tvrdí, že jeho jadrový program slúži výlučne na mierové účely.
Šéf Bieleho domu viackrát vyhlásil, že verí, že obe strany „niečo vymyslia“. V pondelok však Irán vystríhal, že v prípade nedosiahnutia dohody „sa stanú zlé veci“. Arákčí v pondelňajšom rozhovore pre televíziu CNN uviedol, že jadrová dohoda s USA je možná.
