< sekcia Zahraničie
Pezeškiján odsudzuje Netanjahuovu výzvu na protesty Iráncov
Netanjahu vo videopríhovore na sociálnych sieťach v utorok vyzval obyvateľov Iránu, aby vyšli do ulíc a vyžadovali od svojej vlády vyvodenie zodpovednosti za odstávky energie a vody.
Autor TASR
Teherán 13. augusta (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pre jeho utorkovú výzvu, aby sa Iránci postavili svojej vláde vzhľadom na nedostatok elektrickej energie a vody. Teherán totiž v súčasnosti bojuje s ich pretrvávajúcim nedostatkom v dôsledku extrémnych horúčav. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Netanjahu vo videopríhovore na sociálnych sieťach v utorok vyzval obyvateľov Iránu, aby vyšli do ulíc a vyžadovali od svojej vlády vyvodenie zodpovednosti za odstávky energie a vody. Rozprával tiež o nedostatku vody v krajine a o rýchlom vyprázdňovaní jeho vodných nádrží a navrhol, aby izraelskí experti poskytli Teheránu „najmodernejšiu techniku a know-how“.
„Režim, ktorý pripravil obyvateľov Gazy o vodu a potraviny, chce priniesť vodu obyvateľom Iránu? Aká ilúzia,“ uviedol Pezeškiján v príspevku na platforme X.
Agentúra AFP pripomína, že Netanjahu už v minulosti využíval videá cielené na obyvateľov krajín, s ktorými má Izrael spory, a vyzýval v nich tamojších obyvateľov, aby vzali veci do vlastných rúk.
Netanjahu vo videopríhovore na sociálnych sieťach v utorok vyzval obyvateľov Iránu, aby vyšli do ulíc a vyžadovali od svojej vlády vyvodenie zodpovednosti za odstávky energie a vody. Rozprával tiež o nedostatku vody v krajine a o rýchlom vyprázdňovaní jeho vodných nádrží a navrhol, aby izraelskí experti poskytli Teheránu „najmodernejšiu techniku a know-how“.
„Režim, ktorý pripravil obyvateľov Gazy o vodu a potraviny, chce priniesť vodu obyvateľom Iránu? Aká ilúzia,“ uviedol Pezeškiján v príspevku na platforme X.
Agentúra AFP pripomína, že Netanjahu už v minulosti využíval videá cielené na obyvateľov krajín, s ktorými má Izrael spory, a vyzýval v nich tamojších obyvateľov, aby vzali veci do vlastných rúk.