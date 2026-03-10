< sekcia Zahraničie
Pezeškiján poprel, že by rakety smerujúce na Turecko boli z Iránu
Systémy protivzdušnej obrany NATO vo východnej oblasti Stredozemného mora v pondelok vo vzdušnom priestore Turecka zostrelili balistickú raketu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Istanbul 10. marca (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v utorok poprel, že by dve rakety smerujúce na Turecko prileteli z Iránu, uviedla turecká vláda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Pezeškiján povedal počas telefonátu s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, že „rakety, ktoré narušili turecký vzdušný priestor, nepochádzali z Iránu a že záležitosť sa podrobne vyšetrí,“ uviedol úrad tureckého lídra v stanovisku v utorok skoro ráno.
Systémy protivzdušnej obrany NATO vo východnej oblasti Stredozemného mora v pondelok vo vzdušnom priestore Turecka zostrelili balistickú raketu. Niektoré časti zničenej rakety dopadli do neobývanej oblasti v juhovýchodnej provincii Gaziantep. Incident si nevyžiadal žiadne obete ani zranenia, Ankara však vyzvala všetky strany, aby rešpektovali jej varovania pred ďalšími útokmi. Podobnú strelu zachytila obrana NATO aj v polovici minulého týždňa.
Erdogan v telefonáte odsúdil izraelské a americké útoky na Irán, ako aj iránske útoky na viaceré krajiny v regióne, uviedla kancelária prezidenta. Iránske útoky na „bratské krajiny“ nikomu nepomáhajú a musia prestať, vyhlásila turecká hlava štátu.
Pezeškiján povedal počas telefonátu s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, že „rakety, ktoré narušili turecký vzdušný priestor, nepochádzali z Iránu a že záležitosť sa podrobne vyšetrí,“ uviedol úrad tureckého lídra v stanovisku v utorok skoro ráno.
Systémy protivzdušnej obrany NATO vo východnej oblasti Stredozemného mora v pondelok vo vzdušnom priestore Turecka zostrelili balistickú raketu. Niektoré časti zničenej rakety dopadli do neobývanej oblasti v juhovýchodnej provincii Gaziantep. Incident si nevyžiadal žiadne obete ani zranenia, Ankara však vyzvala všetky strany, aby rešpektovali jej varovania pred ďalšími útokmi. Podobnú strelu zachytila obrana NATO aj v polovici minulého týždňa.
Erdogan v telefonáte odsúdil izraelské a americké útoky na Irán, ako aj iránske útoky na viaceré krajiny v regióne, uviedla kancelária prezidenta. Iránske útoky na „bratské krajiny“ nikomu nepomáhajú a musia prestať, vyhlásila turecká hlava štátu.