Pezeškiján:Pre málo vody sa Teheránčania možno budú musieť presťahovať

Teherán 24. júla (TASR) - Teherán čelí takému vážnemu nedostatku vody, že jeho 15 miliónov obyvateľov by mohlo byť v budúcnosti nútených presťahovať sa niekam inam, informoval vo štvrtok spravodajský portál Asr-Iran s odvolaním sa na vyjadrenia iránskeho prezidenta Masúda Pezeškijána. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



„Situácia je vážna a Teherán skutočne už nemá žiadnu vodu,“ povedal Pezeškiján. Dodal, že ako núdzové riešenie nemožno vylúčiť ani presťahovanie populácie iránskeho hlavného mesta.



Podľa štátnej tlačovej agentúry IRNA by mohla jedna z najväčších vodných nádrží v Teheráne v priebehu najbližších štyroch týždňov úplne vyschnúť.



Väčšina iránskych provincií v uplynulých dňoch bojuje s nedostatkom zásob vody. Kapacita siedmich kľúčových zásobární naprieč Iránom je údajne pod úrovňou desiatich percent a až 80 percent nádrží v Iráne je takmer prázdnych, vysvetľuje DPA. Dve nádrže v južných provinciách Hormozgán a Fárs už vyschli.



Podľa klimatických expertov nebude normálne zásobovanie vodou možné počas nasledujúcich dvoch mesiacov, kým situáciu nezlepšia zrážky.



Pezeškiján nedostatok vody pripisuje rokom sucha, ktoré Irán trápili, no kritizoval tiež predchádzajúcu vládnu politiku, ktorá podľa neho tento problém ignorovala.