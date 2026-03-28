Pezeškiján: Pre rokovania je potrebná dôvera
Šarífova vláda sa v priebehu vojny stala kľúčovým sprostredkovateľom komunikácie medzi USA a Iránom.
Autor TASR
Islamabad/Teherán 28. marca (TASR) - V záujme uľahčenia a sprostredkovania rokovaní o konflikte na Blízkom východe je potrebné budovať dôveru. V telefonáte s pakistanským premiérom Šáhbázom Šarífom to v sobotu zdôraznil iránsky prezident Masúd Pezeškiján, informovala agentúra Reuters. O ukončení vojny budú v nedeľu a v pondelok v Islamabade diskutovať ministri zahraničných vecí Pakistanu, Saudskej Arábie, Egypta a Turecka, píše TASR.
Šarífova vláda sa v priebehu vojny stala kľúčovým sprostredkovateľom komunikácie medzi USA a Iránom. Šéf pakistanskej diplomacie Išak Dar tento týždeň povedal, že znepriatelené strany vedú medzi sebou nepriame rokovania, v ktorých Pakistan vystupuje ako sprostredkovateľ.
Kancelária pakistanského premiéra vo vyhlásení uviedla, že Šaríf viedol „podrobný“ telefonát s Pezeškijánom, ktorý trval približne hodinu. Lídri rokovali o prebiehajúcich bojoch na Blízkom východe a o úsilí nastoliť mier. Iránsky prezident tiež podľa vyhlásenia ocenil diplomatické snahy Pakistanu.
Šaríf v krátkosti informoval Pezeškijána o kontaktoch Pakistanu so Spojenými štátmi a štátmi Perzského zálivu. Na sieti X premiér tiež napísal, že Pakistan dôrazne odsudzuje „pokračujúce izraelské útoky na Irán vrátane civilnej infraštruktúry“.
Telefonický rozhovor sa uskutočnil deň pred dvojdňovým stretnutím ministrom zahraničných vecí Saudskej Arábie, Egypta a Turecka v Islamabade, kam ich pozval šéf pakistanskej diplomacie. Rokovať budú podľa vyhlásenia jeho ministerstva o rôznych otázkach vrátane krokov „na zníženie napätia v regióne“.
Irán konanie rozhovorov s USA oficiálne odmieta priznať, Spojeným štátom však prostredníctvom Pakistanu odovzdal odpoveď na 15-bodový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v piatok podľa agentúry AFP vyjadril očakávanie, že k priamemu stretnutiu amerických a iránskych predstaviteľov dôjde už čoskoro.
Zdroje, na ktoré sa v sobotňajšej správe odvolala agentúra DPA, tvrdia, že možno bude potrebné, aby sa uskutočnilo niekoľko kôl rokovaní, kým sa podarí dosiahnuť prípadnú dohodu o ukončení bojov do druhej polovice apríla.
USA a Izrael vyvolali vojnu na Blízkom východe útokmi na Irán 28. februára. Teherán a ním podporované militantné skupiny odvtedy v odvete podnikajú údery na Izrael a krajiny v Perzskom zálive, v ktorých sa nachádzajú americké základne. Irán navyše fakticky uzavrel Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre tranzit ropy a plynu.
