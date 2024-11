Pezeškiján: Prímerie môže ovplyvniť reakciu Teheránu na útoky Izraela

Teherán 3. novembra (TASR) – Možné prímerie medzi spojencami Iránu a Izraelom by mohlo mať vplyv na intenzitu reakcie Teheránu na nedávne izraelské útoky na vojenské ciele v islamskej republike. Povedal to v nedeľu iránsky prezident Masúd Pezeškiján, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Ak (Izraelčania) prehodnotia svoje správanie, prijmú prímerie a prestanú masakrovať utláčaných a nevinných ľudí v regióne, mohlo by to ovplyvniť intenzitu a charakter našej reakcie," vyhlásil Pezeškiján, ktorého citovala štátna tlačová agentúra IRNA. Dodal, že Irán "nenechá agresiu proti svojej zvrchovanosti a bezpečnosti bez odpovede".



Izraelské vojenské lietadlá vykonali 26. októbra útoky v Iráne, čo Izrael označil za odvetu za raketový útok Teheránu na svoje územie z 1. októbra. Irán tento úder charakterizoval ako reakciu za zabitie veliteľa svojich Revolučných gárd a lídrov militantných skupín podporovaných Teheránom.



Od vzdušných úderov z minulého mesiaca Izrael varuje Irán pred odvetou, Teherán však opakuje úmysel reagovať.



V sobotu iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí, ktorý má posledné slovo vo všetkých štátnych záležitostiach, vyhlásil, že islamská republika sa Izraelu za najnovšie útoky odplatí.