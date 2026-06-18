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Pezeškiján privítal dohodu s USA
Donald Trump označil kritikov tejto dohody za „hlupákov“.
Autor TASR
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Teherán 18. júna (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján vo štvrtok privítal „historickú“ dohodu so Spojenými štátmi, ktorá otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode. Jeho americký náprotivok Donald Trump označil kritikov tejto dohody za „hlupákov“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevkov prezidentov Iránu a USA na platformách X a Truth Social.
„Toto je historický dokument a posolstvo silného Iránu: mier bude dosiahnutý na základe vzájomného rešpektu,“ napísal Pezeškiján na sociálnych sieťach. „Iránska islamská republika je vždy oddaná a neochvejná vo svojom úsilí o globálny mier, pričom si zachováva svoju dôstojnosť a nezávislosť, a zároveň sa usiluje o pokrok a regionálnu spoluprácu,“ dodal.
Prezident zároveň zverejnil memorandum o porozumení medzi USA a Iránom, o ktorého podpísaní na diaľku informovali obe strany v noci na štvrtok.
Trump sa vo štvrtok na svojej platforme Truth Social vyjadril ku kritikom tejto dohody. „Títo blázni, ktorí si myslia, že som nebol dosť tvrdý voči Iránu, zatiaľ čo akciový trh dosiahol REKORDNÉ MAXIMUM a ceny ropy 'prudko klesajú', sú buď závistliví, zlí alebo hlúpi ľudia,“ napísal.
AFP konštatuje, že ceny ropy prudko klesli po oznámení o podpise spomínanej dohody. Táto dohoda zaručuje aj otvorenie Hormuzského prielivu, ktorého zatvorenie spôsobilo výrazný rast cien ropy a zemného plynu.
USA a Irán budú v nasledujúcich 60 dňoch rokovať o konečnej dohode. Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že počiatočné rokovania týchto strán za účasti sprostredkovateľov Pakistanu a Kataru sa uskutočnia v piatok vo švajčiarskom horskom rezorte Bürgenstock.
„Toto je historický dokument a posolstvo silného Iránu: mier bude dosiahnutý na základe vzájomného rešpektu,“ napísal Pezeškiján na sociálnych sieťach. „Iránska islamská republika je vždy oddaná a neochvejná vo svojom úsilí o globálny mier, pričom si zachováva svoju dôstojnosť a nezávislosť, a zároveň sa usiluje o pokrok a regionálnu spoluprácu,“ dodal.
Prezident zároveň zverejnil memorandum o porozumení medzi USA a Iránom, o ktorého podpísaní na diaľku informovali obe strany v noci na štvrtok.
Trump sa vo štvrtok na svojej platforme Truth Social vyjadril ku kritikom tejto dohody. „Títo blázni, ktorí si myslia, že som nebol dosť tvrdý voči Iránu, zatiaľ čo akciový trh dosiahol REKORDNÉ MAXIMUM a ceny ropy 'prudko klesajú', sú buď závistliví, zlí alebo hlúpi ľudia,“ napísal.
AFP konštatuje, že ceny ropy prudko klesli po oznámení o podpise spomínanej dohody. Táto dohoda zaručuje aj otvorenie Hormuzského prielivu, ktorého zatvorenie spôsobilo výrazný rast cien ropy a zemného plynu.
USA a Irán budú v nasledujúcich 60 dňoch rokovať o konečnej dohode. Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že počiatočné rokovania týchto strán za účasti sprostredkovateľov Pakistanu a Kataru sa uskutočnia v piatok vo švajčiarskom horskom rezorte Bürgenstock.