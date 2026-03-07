< sekcia Zahraničie
Pezeškiján sa ospravedlnil susedom za útoky, Irán sa nevzdá
Vyhlásil tiež, že jeho krajina sa nevzdá Izraelu a Spojeným štátom vo vojne, ktorá vstúpila do druhého týždňa.
Autor TASR
Teherán, 7. marca 2026 (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján sa v sobotu ospravedlnil susedným krajinám za útoky, ku ktorým došlo počas vojny islamskej republiky s Izraelom a Spojenými štátmi. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Ospravedlňujem sa... susedným krajinám, ktoré boli napadnuté Iránom,“ povedal Pezeškian v prejave, ktorý vysielala štátna televízia.
Vyhlásil tiež, že jeho krajina sa nevzdá Izraelu a Spojeným štátom vo vojne, ktorá vstúpila do druhého týždňa. „Nepriatelia si musia vziať svoje želanie po kapitulácii iránskeho ľudu do hrobu,“ povedal.
