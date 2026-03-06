Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pezeškiján: Snahy o prímerie už prejavilo niekoľko krajín

Dym stúpa na oblohe po explózii v Teheráne v sobotu 28. februára 2026. Cieľmi sobotňajších americko-izraelských útokov boli aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján a najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. O prezidentovi miestne médiá písali, že je v poriadku, avšak stav ajatolláha známy nie je. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters a portálov The Times of Israel (TOI) a Axios. Foto: TASR/AP

Konflikt na Blízkom východe vyvolal v sobotu útok Izraela a Spojených štátov na Irán.

Autor TASR
Teherán 6. marca (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v piatok na platforme X oznámil, že „niektoré krajiny začali sprostredkovateľské snahy“ o ukončenie vojny so Spojenými štátmi a Izraelom. Akékoľvek rokovania by sa však podľa jeho slov mali týkať tých, ktorí vojnu začali. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

„Niektoré krajiny začali sprostredkovateľské snahy. Povedzme si to jasne: sme odhodlaní dosiahnuť trvalý mier v regióne, ale neváhame brániť dôstojnosť a suverenitu nášho národa,“ uviedol Pezeškiján v príspevku na X.

„Sprostredkovanie by sa malo zamerať na tých, ktorí podcenili iránsky národ a vyvolali tento konflikt,“ dodal prezident.

Konflikt na Blízkom východe vyvolal v sobotu útok Izraela a Spojených štátov na Irán. Trvá už siedmy deň a útoky pravidelne hlásia aj ďalšie krajiny Perzského zálivu.

Napriek tomu sa v piatok davy Iráncov zhromaždili v centre Teheránu a na ďalších miestach na prvých piatkových modlitbách od začiatku bojov a od smrti najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.

Na online záberoch, ktoré zverejnili iránske médiá, bolo vidieť davy mužov a žien oblečených v čiernom, ako smerujú na otvorené priestranstvo pred Mešitou imáma Chomejního v Teheráne. Niektorí z nich niesli iránske vlajky. Zhromaždenie sa konalo za prísnych bezpečnostných opatrení.

Podobné zábery bolo možné vidieť aj z iných častí krajiny, vrátane miest Ílám a Borúdžerd na západe Iránu či Záhedán na juhovýchode.
