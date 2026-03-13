Pezeškiján: USA a Izrael chcú vyvolať rozpad Iránu
Irán reagoval odvetnými útokmi na americké a izraelské ciele v okolitých krajinách Perzského zálivu a Blízkeho východu.
Autor TASR
Teherán 13. marca (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v piatok obvinil Spojené štáty a Izrael zo snahy vyvolať svojou vojnou rozpad Iránu. Iránske Revolučné gardy medzitým oznámili, že súbežne s libanonským militantným hnutím Hizballáh podnikli raketové útoky na Izrael. V blízkosti Tel Avivu bolo podľa agentúry AFP počuť výbuchy a vidieť stúpať dym, informuje TASR.
Spoločná americko-izraelská vojenská operácia proti Iránu sa začala v sobotu 28. februára. Hneď v ten deň pri úderoch zahynul najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí, ktorý v krajine vládol 37 rokov, ako aj desiatky ďalších vysokopostavených predstaviteľov krajiny.
Irán reagoval odvetnými útokmi na americké a izraelské ciele v okolitých krajinách Perzského zálivu a Blízkeho východu. Zasiahnutá však bola aj civilná infraštruktúra vrátane medzinárodného letiska v Dubaji.
„Spojené štáty a sionistický režim sledujú zlovestné zámery a ciele, aby oslabili a rozložili Irán a ďalšie významné islamské krajiny,“ povedal Pezeškiján.
Izraelská armáda v piatok oznámila, že od začiatku prebiehajúceho konfliktu vykonala 7600 úderov v Iráne a ďalších 1100 v Libanone, kde útočí na ciele Hizballáhu podporovaného Teheránom. Armáda uviedla, že takmer 4700 útokov bolo namierených proti iránskemu raketovému programu, zatiaľ čo asi 2000 na veliteľstvá a objekty iránskeho režimu. V Libanone tiež údajne zasiahla 200 raketových a odpaľovacích zariadení a približne 35 veliteľských a riadiacich staníc.
Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok na úvod návštevy Bejrútu vyzval Izrael aj Hizballáh, aby „vyhlásili prímerie a ukončili vojnu“. Zároveň inicioval humanitárnu zbierku vo výške 325 miliónov dolárov na podporu Libanonu, v ktorom izraelské útoky viedli k vysídleniu státisícov ľudí. Libanonské ministerstvo zdravotníctva informovalo, že izraelské útoky pripravili od 2. marca o život už najmenej 773 ľudí a zranili ďalších takmer 2000 osôb.
Hizballáh a Irán v piatok spoločne zaútočili na Izrael v rámci každoročnej demonštrácie podpory Palestínčanov. Táto akcia zvaná Deň Kuds sa koná v posledný piatok moslimského pôstneho mesiaca ramadán.
