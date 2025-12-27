< sekcia Zahraničie
Pezeškiján: USA, Izrael a Európa vedú totálnu vojnu proti Iránu
Autor TASR
Teherán 27. decembra (TASR) – Iránsky prezident Masúd Pezeškiján tvrdí, že Spojené štáty, Izrael a Európa vedú „totálnu vojnu“ proti jeho krajine. Uviedol to v rozhovore zverejnenom v sobotu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Podľa môjho názoru sme v totálnej vojne so Spojenými štátmi, Izraelom a Európou. Chcú dostať našu krajinu na kolená,“ povedal Pezeškiján vo vyjadrení pre oficiálnu webovú stránku iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Izrael a USA pred polrokom uskutočnili útoky na Irán. Francúzsko, Británia a Nemecko stáli v septembri za opätovným uvalením sankcií OSN voči islamskej republike v súvislosti s jej jadrovým programom.
„Táto vojna je horšia ako vojna, ktorú proti nám viedol Irak. Pri bližšom pohľade je oveľa zložitejšia a ťažšia,“ doplnil Pezeškiján v zmienke o konflikte susedných krajín z rokov 1980-88, ktorý si vyžiadal státisíce životov.
USA a ich spojenci obviňujú Irán zo snahy získať jadrové zbrane, čo Teherán opakovane popiera. Úhlavní nepriatelia Izrael a Irán viedli v júni 12-dňovú vojnu, ktorú vyvolal bezprecedentný izraelský útok na iránske vojenské a jadrové zariadenia, ako aj ďalšie oblasti. Pri útokoch podľa iránskych úradov zahynulo vyše 1000 ľudí. K operácii sa neskôr pridali Spojené štáty, ktoré bombardovali tri nukleárne objekty.
Zapojenie Washingtonu zastavilo rokovania s Teheránom o jeho jadrovom programe, ktoré sa začali v apríli. Americký prezident Donald Trump od návratu do Bieleho domu v januári obnovil politiku tzv. maximálneho tlaku proti Iránu, zahŕňajúcu ďalšie sankcie zamerané na ekonomiku krajiny a jej príjmy z predaja ropy.
