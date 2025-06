Pezeškiján vyhlásil vojnu s Izraelom za skončenú

Teherán 24. júna (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v utorok v posolstve k národu oznámil "ukončenie 12-dňovej vojny", ktorú vyvolal Izrael.



"Dnes, po hrdinskom odpore nášho veľkého národa, ktorého odhodlanie tvorí dejiny, sme svedkami uzavretia prímeria a ukončenia tejto 12-dňovej vojny, ktorú vyvolal avanturizmus a provokácie" Izraela, uviedol Pezeškiján v príhovore, o ktorom s odvolaním sa na oficiálnu tlačovú agentúru IRNA informovala agentúra AFP, píše TASR.



Podľa Pezeškijána Izrael nedosiahol svoje ciele a za svoju agresiu voči Iránu draho zaplatil.



„Agresívnemu nepriateľovi sa nepodarilo dosiahnuť svoje ciele“, ktorými bolo zničenie zariadení a narušenie jadrového výskumu v Iráne a vyvolanie sociálnych nepokojov, uvádza sa v posolstve, ktoré šíri tlačová kancelária iránskeho prezidenta a z ktorého citovala agentúra TASS.



Pezeškiján podľa TASS uviedol, že rozsah škôd v Izraeli spôsobených odvetnými údermi Iránu vyslal svetu jasný signál, že „cena tohto dobrodružstva proti veľkej krajine, akou je Irán, je strašná“.



Boje medzi Izraelom a Iránom vypukli 13. júna - dva dni pred tým, ako mali Teherán a Washington uskutočniť nové kolo rokovaní o iránskom jadrovom programe. Obe strany sa dostali do ostrého rozporu v otázke obohacovania uránu v Iráne - Teherán tento proces považuje za svoje „právo, o ktorom nemožno vyjednávať“, ale pre Washington je to „červená čiara“.



Americký prezident Donald Trump v noci na utorok oznámil, že Irán a Izrael sa dohodli na „úplnom a totálnom“ prímerí, ktoré má ukončiť ich 12 dní trvajúci vojnový konflikt.



Najskôr mali obe strany čas do utorka 06.00 h SELČ (07.30 h teheránskeho času), aby dokončili rozbehnuté operácie. Irán mal následne prímerie začať dodržiavať ako prvý, Izrael sa k tomuto režimu mal pridať po 12 hodinách. Obe strany však prímerie porušili, čo Trumpa nahnevalo - obzvlášť kritický bol voči Izraelu. Následne však americký prezident v utorok popoludní (SELČ) deklaroval, že prímerie je v platnosti.



Ozbrojený konflikt by sa tak mohol skončiť necelé dva týždne po tom, čo Izrael prvýkrát spustil preventívny útok proti Iránu, pričom argumentoval, že tamojší režim je nebezpečne blízko k získaniu jadrovej zbrane.