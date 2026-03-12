< sekcia Zahraničie
Pezeškiján žiada pre Irán záruky, reparácie a uznanie legitímnych práv
Pozorovatelia iránskej domácej politiky tvrdia, že Pezeškiján sa vyjadroval k vymenovaniu nového najvyššieho vodcu Modžtabu Chamaneího a potrebe jeho medzinárodného uznania.
Autor TASR
Teherán 12. marca (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu stanovil podmienky pre možné ukončenie vojny s Izraelom a USA. Uviedol, že jediným spôsobom, ako zastaviť boje, by boli medzinárodné záruky zabezpečujúce trvalé ukončenie všetkých útokov, informovala v noci na štvrtok agentúra DPA.
Pezeškiján v príspevku na sieti X vyzval aj na vojnové reparácie a deklaroval, že „legitímne práva“ Iránu musia byť uznané. Nešpecifikoval, ktoré práva má na mysli.
Pozorovatelia iránskej domácej politiky tvrdia, že Pezeškiján sa vyjadroval k vymenovaniu nového najvyššieho vodcu Modžtabu Chamaneího a potrebe jeho medzinárodného uznania.
Začiatkom týždňa prezident USA Donald Trump vyhlásil, že nie je „spokojný“ s vymenovaním Modžtabu Chameneího za nového iránskeho náboženského vodcu a hlavu štátu. Trump dodal, že nový líder musí očakávať výrazné problémy vzhľadom na vnútornú nestabilitu v Iráne a situáciu v regióne. „Neverím, že bude môcť žiť v pokoji,“ povedal Trump bez ďalších podrobností.
Masúd Pezeškiján má ako prezident najmä reprezentatívnu a administratívnu rolu, zatiaľ čo najvyšší vodca je nositeľom reálnej politickej a vojenskej moci. Po smrti Alího Chameneího, ktorý zahynul 28. februára - v prvý deň izraelsko-amerických útokov na Irán -, a po vymenovaní jeho syna Modžtabu Chameneího sa Irán ocitol v období citlivého prechodu moci. Nový iránsky vodca sa zatiaľ ani neobjavil na verejnosti, čo vyvoláva špekulácie o jeho zdravotnom stave.
Trumpova kritika nového vodcu odráža obavy USA, že Irán môže pokračovať vo svojich vojenských operáciách v regióne, a zároveň signalizuje, že Washington vníma nový režim ako nestabilný a potenciálne ľahko ovplyvniteľný v rámci medzinárodných rokovaní.
Pezeškiján v príspevku na sieti X vyzval aj na vojnové reparácie a deklaroval, že „legitímne práva“ Iránu musia byť uznané. Nešpecifikoval, ktoré práva má na mysli.
Pozorovatelia iránskej domácej politiky tvrdia, že Pezeškiján sa vyjadroval k vymenovaniu nového najvyššieho vodcu Modžtabu Chamaneího a potrebe jeho medzinárodného uznania.
Začiatkom týždňa prezident USA Donald Trump vyhlásil, že nie je „spokojný“ s vymenovaním Modžtabu Chameneího za nového iránskeho náboženského vodcu a hlavu štátu. Trump dodal, že nový líder musí očakávať výrazné problémy vzhľadom na vnútornú nestabilitu v Iráne a situáciu v regióne. „Neverím, že bude môcť žiť v pokoji,“ povedal Trump bez ďalších podrobností.
Masúd Pezeškiján má ako prezident najmä reprezentatívnu a administratívnu rolu, zatiaľ čo najvyšší vodca je nositeľom reálnej politickej a vojenskej moci. Po smrti Alího Chameneího, ktorý zahynul 28. februára - v prvý deň izraelsko-amerických útokov na Irán -, a po vymenovaní jeho syna Modžtabu Chameneího sa Irán ocitol v období citlivého prechodu moci. Nový iránsky vodca sa zatiaľ ani neobjavil na verejnosti, čo vyvoláva špekulácie o jeho zdravotnom stave.
Trumpova kritika nového vodcu odráža obavy USA, že Irán môže pokračovať vo svojich vojenských operáciách v regióne, a zároveň signalizuje, že Washington vníma nový režim ako nestabilný a potenciálne ľahko ovplyvniteľný v rámci medzinárodných rokovaní.