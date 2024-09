Pezeškiján:Irán chce mať v medzinárodných vzťahoch konštruktívnu úlohu

New York 25. septembra (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v utorok odkázal svetovým lídrom, že Teherán chce vo svojich medzinárodných vzťahoch otvoriť "konštruktívnu" kapitolu. Dal však jasne najavo, že ostatné krajiny vrátane Spojených štátov sa k tomu musia pričiniť. Informuje o tom TASR s odvolaním na správu agentúry AP.



"Mojím cieľom je položiť pevné základy pre vstup mojej krajiny do novej éry, aby mohla zohrávať účinnú a konštruktívnu úlohu vo vyvíjajúcom sa svetovom poriadku," povedal Pezeškiján na 79. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.



Iránsky prezident vo svojom prejave na pôde OSN podľa AP zvolil o niečo rozvážnejšiu rétoriku ako jeho predchodcovia.



Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v auguste otvoril dvere obnoveniu rokovaní so Spojenými štátmi o iránskom jadrovom programe a odkázal iránskej vláde, že "nie je na škodu spolupracovať s nepriateľom".



Spojené štáty v roku 2018 pod vedením exprezidenta Donalda Trumpa odstúpili od dohody o iránskom jadrovom programe s odôvodnením, že bola voči Teheránu príliš veľkorysá, a obnovili tvrdé sankcie voči Iránu. Snahy o obnovenie dohody boli odvtedy neúspešné.



Pezeškiján vo svojom prejave tiež vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine prostredníctvom dialógu. "Snažíme sa o mier pre všetkých a nemáme v úmysle vstúpiť do konfliktu so žiadnou krajinou... Irán je proti vojne a zdôrazňuje potrebu okamžitého ukončenia vojenského konfliktu na Ukrajine," citovala jeho slová agentúra Reuters.



Iránsky prezident však nešetril ostrou kritikou na adresu Izraela. Obvinil ho zo "zverstiev, kolonializmu, zločinov proti ľudskosti a barbarstva". Izrael už takmer rok vedie vojenskú operáciu proti hnutiu Hamas v Pásme Gazy a súčasne bojuje s hnutím Hizballáh v Libanone. Irán podporuje obe tieto militantné skupiny. Pezeškiján povedal, že najnovšie izraelské útoky v Libanone nemôžu zostať bez odozvy.