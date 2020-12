Pfizer a BioNTech požiadali EÚ o schválenie vakcíny proti COVID-19

Berlín 1. decembra (TASR) - Spoločnosti Pfizer a BioNTech odovzdali svoju očkovaciu látku proti ochoreniu COVID-19 na núdzové schválenie Európskej liekovej agentúre (EMA). Obe firmy to v utorok uviedli v oznámení. Cieľom je sprístupniť túto vakcínu v Európe do konca roka, napísala tlačová agentúra DPA.



Americká gigantická farmaceutická spoločnosť Pfizer v partnerstve s malou nemeckou biotechnologickou firmou BioNTech, ktorá sa pri výrobe vakcíny špecializuje na novú technológiu mRNA, informovali, že žiadosť odovzdali v pondelok a bola aj oficiálne potvrdená.



Obe spoločnosti sa tak zaradili k americkej firme Moderna, ktorá už tiež v pondelok požiadala regulačný úrad EÚ o podmienečné schválenie svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19.



Výkonný šéf spoločnosti Pfizer Albert Bourla ocenil žiadosť o schválenie ako "ďalší kľúčový míľnik" v snahe zmierniť zdravotnú krízu, a to spoločne s BioNTech.



Ich vakcína mala v klinických testoch 95-percentnú účinnosť proti COVID-19.



Tak ako Moderna aj spoločnosti BioNTech a Pfizer požiadali o núdzové schválenie tiež americký Úrad pre potraviny a lieky (FDA).