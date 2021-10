Pfizer a BioNTech požiadali o schválenie vakcíny pre deti od päť rokov

Berlín 15. októbra (TASR) - Spoločnosti Pfizer a BioNTech v piatok oznámili, že Európsku agentúru pre lieky (EMA) oficiálne požiadali o schválenie svojej protikorovanírusovej vakcíny pre deti vo veku od päť do 11 rokov na tzv. núdzové použitie v Európskej únii.



Ak EMA podanie vakcíny schváli, pre mladšie deti v Európe by šlo o prvú možnosť zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19, informovala agentúra AP. V EÚ sú aktuálne povolené vakcíny, ktoré vyrábajú spoločnosti Pfizer/BioNTech a Moderna, pre deti od 12 rokov.



Pfizer a BioNTech uviedli, že európskemu regulačnému úradu predložili údaje vrátane výsledkov klinických skúšok, v rámci ktorých svoju očkovaciu látku testovali aj na viac ako 2200 deťoch vo veku od 6 mesiacov do 11 rokov. Deti dostávali nižšiu dávku vakcíny, ako sa bežne podáva dospelým.



Spoločnosti vo vyhlásení uviedli, že podľa výsledkov testov je ich vakcína bezpečná a vytvára u detí silnú ochranu pred vírusom. V Európe alebo Severnej Amerike nie v súčasnosti povolené očkovanie proti covidu detí mladších ako 12 rokov.



Na začiatku októbra požiadali Pfizer a BioNTech o schválenie svojej protkorovanírusovej vakcíny pre deti od piatich rokov aj americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) .



Novým koronavírusom sa v rámci najnovšej vlny nákazy, pri ktorej sa šíri najmä koronavírusový variant delta, infikuje čoraz viac detí. Očkovanie detí a mládeže je preto považované za kľúčové na to, aby mohli školy zostať otvorené a pandémia sa skončila, uvádza agentúra AFP.