Pfizer a vývojári Sputnika začali upravovať vakcíny na variant omikron

New York/Moskva 29. novembra (TASR) – Americko-nemecké konzorcium Pfizer/BioNTech aj vývojári ruskej vakcíny Sputnik V v pondelok oznámili, že začali pracovať na nových verziách svojich očkovacích látok proti koronavírusu, ktoré by boli účinné aj voči novému variantu omikron. Použili by sa v prípade, že by doterajšie očkovacie látky dostatočne nezaberali, informovala agentúra AFP.



Generálny riaditeľ spoločnosti Pfizer Albert Bourla pre stanicu CNBC uviedol, že jeho firma začala už v piatok testovať svoju vakcínu na variante omikron, ktorý sa objavil najprv v Juhoafrickej republike.



"Nemyslím si, že súčasné vakcíny už nebudú poskytovať ochranu," povedal Bourla. Podľa neho sa však môže ukázať, že úroveň ochrany bude nižšia, čo by znamenalo, že "musíme vyvinúť novú vakcínu".



Experti už podnikli prvé kroky na ceste k možnej modifikácii vakcíny. Výsledky, ktoré ukážu, či je takáto modifikácia možná, majú byť známe do dvoch týždňov.



Bourla tiež vyjadril presvedčenie, že liečivo proti covidu s názvom Paxlovid od firmy Pfizer bude účinné aj voči novým mutáciám vrátane variantu omikron.



Ruský štátny investičný fond (RDIF), ktorý Gamalejovovmu vedecko-výskumnému inštitútu v Moskve poskytol finančnú podporu pri vývoji vakcíny Sputnik V, v pondelok oznámil, že "už spustil vývoj novej verzie vakcíny Sputnik adaptovanej na omikron".



Zároveň ale dodal, že spomenutá ruská vakcína je voči novému variantu odolná. "Gamalejovov vedecko-výskumný inštitút je presvedčený, že Sputnik V a Sputnik Light neutralizuje omikron, keďže majú najvyššiu účinnosť i voči iným mutáciám," povedal šéf RDIF Kirill Dmitriev.



"Niekoľko stoviek miliónov dávok vakcín Sputnik (zameraných na variant) omikron bude na medzinárodný trh možné dodať už do 20. februára 2022, pričom na budúci rok budú dostupné vyše tri miliardy dávok," uviedol RDIF vo vyhlásení. Nová verzia vakcíny by podľa RDIF mohla byť na masovú výrobu pripravená už za 45 dní.



Americká farmaceutická spoločnosť Moderna v piatok oznámila, že začala vyvíjať posilňujúcu dávku vakcíny proti novoobjavenému koronavírusovému variantu omikron, ktorý je nákazlivejší než v súčasnosti celosvetovo dominantný variant delta.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok vyhlásila, že variant omikron predstavuje "veľmi vysoké" globálne riziko nárastu infekcií, ktoré môže mať "závažné následky" pre niektoré oblasti.