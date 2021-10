Analýza:Pfizer chráni deti pred symptomatickým covidom na viac ako 90%

Washington 22. októbra (TASR) - Vakcína proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer/BioNTech má viac ako 90-percentnú účinnosť pri prevencii symptomatických foriem ochorenia u detí vo veku od päť do 11 rokov.



Podľa agentúry AFP tieto nové údaje zverejnila webová stránka amerického Úradu pre potraviny a liečivá (FDA), ktorý zvolal poradný panel nezávislých expertov, aby rozhodli, či povoliť imunizáciu touto proticovidovou vakcínou aj vo vekovej skupine mladších detí.



Analýza bola založená na dátach od približne 2250 účastníkov štúdie a na údajoch zozbieranými do 8. októbra. V USA i všade vo svete vtedy dominoval variant delta koronavírusu SARS-CoV-2.



U účastníkov štúdie neboli zaznamenané žiadne prípady závažného priebehu covidu ani prípady multisystémového zápalového syndrómu u detí (MIS-C), čo je zriedkavý, ale závažný postcovidový stav.



Nevyskytli sa nijaké prípady myokarditídy (zápalu srdca) alebo perikarditídy (zápalu v okolí srdca). V dokumente sa však súčasne píše, že do štúdie sa nezapojil počet dobrovoľníkov dostatočný na to, aby bolo možné odhaliť veľmi zriedkavé vedľajšie účinky vakcíny. Predpokladá sa pritom, že adolescenti a mladí dospelí muži sú rizikovejšou skupinou na výskyt myokarditídy alebo perikarditídy.



AFP konštatovala, že spoločnosť Pfizer zverejnila odhad účinnosti svojej vakcíny proti covidu u mladších detí vôbec prvýkrát. Jej predchádzajúce tlačové vyhlásenie totiž len informovalo, že vakcína vyvoláva u deti tejto vekovej skupiny silnú imunitnú odpoveď.



Vakcína bola u detí testovaná v dávke desať mikrogramov, zatiaľ čo staršie vekové skupiny dostávajú po 30 mikrogramov.



Americký prezident Joe Biden deklaroval, že Spojené štáty sú pripravené "okamžite" spustiť očkovanie 28 miliónov detí vo veku od päť do 11 rokov, keď na to dajú súhlas príslušné vedecké inštitúcie.